Fiorentina-Celje oggi in Conference League, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Fiorentina sfida il NK Celje nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League: si riparte dal 2-1 per la Viola, con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming Sky, SkyGo e NOW.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina si gioca il passaggio in semifinale di UEFA Conference League 2024-25 in casa contro il Celje dopo la vittoria 2-1 nella gara d'andata: la squadra di Raffaele Palladino scende in campo per la partita di ritorno dei quarti di finale contro i campioni di Slovenia oggi, giovedì 17 aprile 2025 alle ore 18:45, con diretta TV e streaming su Sky.

La Viola parte da una situazione di vantaggio grazie alle reti realizzate da Luca Ranieri e Rolando Mandragora oltre alle paratone di David de Gea: la squadra gigliata, che viene dal pareggio per 0-0 contro il Parma, ha faticato non poco nel primo round ma dovrà sfruttare il fattore campo per cercare di mettere al sicuro il pass per il prossimo turno. Chi supererà il turno sfiderà la vincente tra Betis e Jagiellonia, con gli spagnoli che hanno vinto 2-0 l'andata.

La Fiorentina punta alla sua terza finale consecutiva di Conference League, dopo quelle perse nel 2022-23 (1-2 col West Ham) e nel 2023-24 (0-1 contro l'Olympiacos).

Partita: Fiorentina-NK Celje

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando: giovedì 17 aprile 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Conference League, ritorno quarti di finale

Dove vedere Fiorentina-NK Celje in TV: non c'è la diretta in chiaro

La partita tra Fiorentina-NK Celje, valida per il ritorno dei quarti di finale della Conference League 2024-2025 si giocherà allo stadio Artemio Franchi. La copertura televisiva sarà di Sky Sport, con canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). Non è prevista alcuna copertura in chiaro e gratuita del match.

Fiorentina-NK Celje, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Fiorentina-NK Celje si potrà seguire anche in streaming grazie all'app Sky-Go e il match si potrà vedere anche a NOW, sempre a pagamento.

Fiorentina-NK Celje, le probabili formazioni del ritorno dei quarti di Conference League

Palladino non cambia il 3-5-2 con Pongracic, Comuzzo e Ranieri davanti a De Gea. In mezzo al campo Mandragora, Cataldi e Adli, con Moreno e Folorunsho a lavorare in ampiezza. In attacco ci saranno Kean e Beltran. Riera si affida al 4-2-3-1 con Matko unico riferimento offensivo con Delaurier-Chaubert, Seslar e Svetlin a supporto.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Matias Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Kean, Beltran. All. Palladino.

CELJE (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.