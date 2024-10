Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League: Gabbia, Maldini e Pisilli le possibili novità

video suggerito

L'Italia affronterà Belgio e Israele nelle prossime partite di Nations League. Spalletti diramerà oggi le convocazioni. Gabbia, Maldini e Pisilli le possibili novità.

Luciano Spalletti diramerà oggi le convocazioni per le prossime partite dell'Italia, che torna in campo nel mese di ottobre per le sfide casalinghe di Nations League contro il Belgio e Israele. Due partite di capitale importanza, perché gli Azzurri sono al comando del raggruppamento e dovessero vincere anche le sfide di Roma (10 ottobre) e Udine (14 ottobre). Per questo motivo non ci dovrebbero esserci sostanziali novità nel gruppo, nel quale mancherà con certezza Nicolò Barella, che salterà nuovamente le gare della Nazionale per un infortunio. Le uniche reali novità potrebbero essere rappresentate dai giovani Pisilli e Maldini, nell'elenco dei pre-convocati di Spalletti, e da Gabbia. Occhio a Di Gregorio che può rilevare Meret. In dubbio Chiesa e Zaniolo.

Gabbia, Maldini e Pisilli le possibili novità dell'Italia

Le vittorie contro la Francia, al Parco dei Principi per 3-1, e Israele hanno dato slancio all'Italia e a Spalletti che dopo un Europeo deludente, ha trovato la retta via è ripartito alla grande. Ora, però, serve continuità che si traduce con risultati utili, oltre che con il bel gioco. Sarà ancora 3-5-2. Quindi grosso modo convocati quasi confermati in blocco.

Barella e Meret sono infortunati, Udogie non è al meglio. Scamacca si è rotto il crociato in estate e sarà assente. In avanti dovrebbe tornare Federico Chiesa, ma non è così scontato. Pisilli e Maldini i giovani che possono fare il salto, che è quasi scontato per Gabbia. Di Gregorio è tra i papabili per il ruolo di terzo portiere.

I possibili convocati dell'Italia per le partite di Nations League

Portieri: Donnarumma (Paris Saint Germain), Vicario (Tottenham) e uno tra Provedel (Lazio), Di Gregorio (Juventus), Carnesecchi (Atalanta)

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gabbia (Milan), Gatti (Juventus) – uno tra Ruggeri (Atalanta), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Fagioli (Juventus), Frattesi (Inter), Pellegrini (Roma), Ricci (Torino), Tonali (Newcastle) – uno tra Cristante (Roma), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma).

Attaccanti: Chiesa (Liverpool), Kean (Fiorentina), Raspadori (Napoli), Retegui (Atalanta)

La situazione dell'Italia in Nations League

Meglio di così non si poteva iniziare. Da questa edizione non passa più solo la prima squadra classificata del girone, ma pure la seconda – perché da quest'anno ci sono anche i quarti di Nations League. L'Italia ha vinto con Francia e Israele, fuori casa, ed ha 6 punti. Seguono a quota 3 Francia e Belgio. Nessun punto per Israele. Gli Azzurri hanno la chance di allungare sul Belgio e poi sfideranno ancora Israele, la più debole delle quattro partecipanti. Il girone si chiuderà poi con gli incontri con Francia, in casa, e Belgio.