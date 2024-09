video suggerito

Infortunio Meret, le condizioni del portiere del Napoli: quando rientra e quante partite salta Alex Meret, sostituito alla mezz’ora di Juventus-Napoli, resterà a lungo lontano dai campi di calcio. Per il portiere dei partenopei una “distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Out per più di un mese, Caprile sarà il titolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per Alex Meret uno stop di più di un mese: il portiere titolare del Napoli era uscito alla mezz'ora della gara di sabato pomeriggio contro la Juventus. Gli esami successivi hanno confermato i timori del primo momento, cioè un problema di natura muscolare che ha costretto Conte a fare entrare il secondo, Caprile. Oggi c'è stato l'esito finale degli esami strumentali con il bollettino medico in cui si evidenzia una "distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra". Il rientro non è previsto prima di cinque settimane.

Il comunicato medico del Napoli sulle condizioni di Meret

Gli esami strumentali di questa mattina, a distanza di 48 ore dalla partita dell'Allianz Stadium contro la Juventus di sabato pomeriggio hanno confermato i problemi di natura muscolare da parte del portiere titolare del Napoli. "Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra" si legge nella nota ufficiale diffusa dal club. "Il portiere azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo".

Meret sostituito al 35′ di Juve-Napoli per un problema muscolare

Infortunio Meret, quando rientra e quante partite salta

La tipologia dell'infortunio richiede tempo e per Meret si prevedono circa cinque settimane di assenza dai campi di calcio. Al suo posto tornerà tra i pali il giovane e neo acquisto Elia Caprile che contro la Juventus ha fatto il suo esordio assoluto con i partenopei. Ma quante partite salterà Meret? Il Napoli non ha impegni infrasettimanali e quindi bisognerà segnarsi unicamente le gare di campionato da qui in avanti. Gli appuntamenti nel periodo indicato d'assenza di Meret – tra ora e la fine di ottobre – vede i partenopei giocare domenica sera 29 settembre contro il Monza al Maradona. Poi, venerdì 4 ottobre per l'anticipo della 7a giornata, con Napoli-Como, quindi Empoli-Napoli del 20 ottobre alle 12:30 e infine Napoli-Lecce del 26 ottobre. Il rientro potrebbe avvenire in concomitanza di Milan-Napoli, big match del 30 ottobre a san Siro.