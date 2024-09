Perché Meret è stato sostituito al 35′ del primo tempo di Juventus-Napoli: infortunio muscolare

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Durante il primo tempo di Juventus-Napoli, con il risultato fermo sullo 0-0, sostituzione forzata per Antonio Conte che ha dovuto rinunciare al suo portiere, Alex Meret. Il titolare della porta dei partenopei al 35′ è stato sostituito da Caprile, lasciando il campo in apparenti buone condizioni, ma non è così: ha accusato un problema di natura muscolare e si è optato per l'immediato cambio evitando di dare qualsiasi tipo di vantaggio ai bianconeri.

Meret non ce la fa: il portiere viene sostituito da Caprile

Alex Meret ha dovuto lasciare quasi subito il campo e il suo Juventus-Napoli è finito dopo 34 minuti. Il portiere titolare dei partenopei ha richiamato l'attenzione della panchina e dello staff medico che ha subito provveduto al cambio. Tra le perplessità dei presenti all'Allianz e lo stupore dei tifosi del Napoli, Meret ha lasciato il campo senza accusare evidenti problemi ma il motivo della sostituzione non sembra secondario visto l'immediato richiamo in panchina: si parla di un fastidio muscolare. Al suo posto è sceso in campo Caprile, giovane e neo arrivato al suo debutto assoluto con la maglia del Napoli.

L'infortunio di Meret, i tempi di recupero per il portiere del Napoli

Ovviamente al momento non si possono conoscere ancora di preciso le condizioni fisiche di Meret anche se la conferma di un infortunio di natura muscolare è stata confermata dall'entourage dei partenopei. L'unica speranza è che si sia intervenuti per tempo evitando complicazioni con l'immediata sostituzione per evitare che l'eventuale periodo di recupero sia il più breve possibile. Fortunatamente il Napoli non deve affrontare partite di Coppa e turni infrasettimanali, così il prossimo appuntamento è quello di campionato, in programma il 29 settembre, al Maradona, contro il Monza. Contro cui Meret appare a forte rischio.