Il tabellone dell’Italia a Euro 2024: possibili avversarie agli ottavi di finale

Le possibili avversarie dell'Italia a Euro 2024 per gli ottavi di finale. Gli incroci del tabellone in caso di qualificazione degli azzurri al turno successivo.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia si avvicina agli ottavi di finale degli Europei specie dopo il pareggio tra Albania e Croazia. Un punto nelle prossime due partita potrebbe bastare agli azzurri per superare il turno anche solo come migliore terza. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Albania, alla Nazionale di Spalletti basterà non perdere contro Spagna e Croazia per assicurarsi la qualificazione. Ma quale sarà l'avversario che Scamacca e compagni potrebbero incontrare sul proprio cammino? Il tabellone degli Europei inizia a prendere forma specie dopo il passaggio del turno della Germania.

I tedeschi sono stati la prima Nazionale a raggiungere l'obiettivo e proprio la squadra di Naglesmann potrebbe incrociare subito il cammino dell'Italia agli ottavi. Tutto dipenderà proprio dall'esito delle due sfide che gli azzurri dovranno giocare contro la Roja e contro una Croazia che spera ancora in un incrocio di risultati favorevoli. Qui tutte le combinazioni e le possibili avversarie dell'Italia di Spalletti in caso di passaggio del turno agli ottavi di finale.

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

GRUPPO D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

GRUPPO F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca

L'Italia schierata in campo durante l'inno contro l'Albania.

Contro chi gioca l'Italia se passa da prima nel girone

L'Italia è inserita nel gruppo B con Spagna, Albania e Croazia. Nel caso in cui dovesse superare il girone come prima, gli azzurri, secondo quanto prevede il tabellone, affronterebbero la migliore terza tra il gruppo A, D, E, F. Nel gruppo A la Svizzera potrebbe essere candidata, mentre i pericoli sono nel gruppo D, ovvero quello di Polonia, Paesi Bassi e Austria considerando che la Francia potrebbe agevolmente passare come prima.

Il gruppo E, quello di Belgio, Slovacchia, Romania e Ucraina può essere insidioso mentre nel girone F Turchia e Portogallo viaggiano spedite dopo le vittorie all'esordio. Georgia e Repubblica Ceca, eventualmente, sulla carta sembrano essere alla portata dell'Italia. In caso di passaggio del turno potrebbe già esserci la Germania sul cammino degli azzurri ai quarti dato che la prima del gruppo A affronterà la seconda del gruppo C.

Barella festeggia il gol coi compagni.

Italia seconda nel girone, le possibili avversarie

L'Italia potrebbe chiaramente anche chiudere al secondo posto nel gruppo B. In questo caso il tabellone per gli azzurri prevede la possibilità di sfidare la seconda del gruppo A. Nello specifico potrebbe essere la Svizzera l'avversario degli azzurri che al momento è ferma a 4 punti alle spalle della Germania prima con 6.

L'eventuale passaggio del turno e la conseguente qualificazione ai quarti degli azzurri riserverà all'Italia come avversaria la vincente della sfida tra la Nazionale arrivata prima nel gruppo C (il girone dell'Inghilterra ndr) contro una delle migliori terza tra i gruppi D (Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia) E (Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina) F (Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca).

Spalletti dà indicazioni alla squadra.

Le avversarie dell'Italia in caso di terzo posto nel girone

La possibilità che l'Italia arrivi al terzo posto nel girone resta concreta. Agli azzurri anche un punto totale conquistato contro Spagna e Croazia potrebbe dare questo esito. Il tabellone per la Nazionale di Spalletti in questo caso metterebbe di fronte all'Italia o la prima del girone E, quello in cui sono inserite Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina, oppure la prima del gruppo F appartenente a Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca in cui il pericolo numero è sicuramente la Nazionale di Cristiano Ronaldo.