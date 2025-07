Italia femminile beffata agli Europei, in finale ci va l’Inghilterra: azzurre ko ai supplementari

L'Italia femminile crolla nei minuti finali e sfiora l'impresa alla semifinale degli Europei dopo il gol di Bonansea nel primo tempo. L'Inghilterra ribalta la partita pareggiando prima con il gol di Agyemang e poi con Kelly allo scadere dei supplementari. Finisce 2-1 per le inglesi che volano in finale. Per le azzurra anche la nota stonata dell'infortunio di Girelli che ha dovuto lasciare il campo in lacrime per un guaio muscolare.

Il gol di Bonansea con un sinistro potentissimo.

Il gol di Bonansea consente all'Italia di chiudere in vantaggio il primo tempo

Ci ha provato prima James, poi Russo e dopo ancora James, ma la mira delle inglesi nel primo tempo non è stata delle migliori. Un po' per demerito loro e un po' per la capacità di Giuliano di respingere gli attacchi avversari. Ed è qui che l'Italia probabilmente ha poi capito che aveva la possibilità di poter far male all'Inghilterra. Le azioni migliori la Nazionale di Soncin le costruisce soprattutto a destra con Caruso e Cantore che dialogano spesso molto bene e riescono a creare pericoli alla difesa inglese.

Da una di queste sortite offensive arriva infatti il vantaggio dell'Italia. Cantore lungo l'out destro cerca il dialogo con Caruso che riesce a servire nuovamente sullo spazio l'esterno azzurro. Il cross al centro dell'area di rigore è perfetto ma la Girelli non ci arriva. Alle sue spalle però c'è ben appostata Bonansea che con un gesto tecnico importante riesce a mettere la palla in rete mandando in porta un pallone potentissimo calciato di sinistro. L'Inghilterra ci prova ma senza fortuna e il primo tempo si chiude così con l'Italia in vantaggio 1-0.

Le lacrime di Girelli fuori per infortunio.

L'Italia difende il vantaggio ma Agyemang nel finale gela le azzurre

Nel secondo tempo l'Italia ci prova ancora con Cantore sulla destra che sfonda quella fascia e si porta davanti alla porta inglese fa si ipnotizzare dalla parata del portiere avversario. Le azzurre premono sull'acceleratore a caccia di un pareggio a differenza dell'Inghilterra che invece fa veramente fatica con Russo in attacco a sfondare il muro eretto dalla difesa della squadra di Soncin. Ma la doccia fredda arriva con l'infortunio di Girelli. La capitana azzurra va fuori in lacrime per un infortunio muscolare.

Al suo posto Soncin manda in campo Piemonte che in due occasioni si rende pericolosa rischiando di segnare il raddoppio. Poco dopo però, a seguito di una girandola di sostituzioni da parte, l'Inghilterra va a un passo dal pareggio con Bronze ma il suo colpo di testa viene salvato sulla linea da Oliviero. Nel finale Severini si divora il gol del raddoppio calciando un pallone da meno di un metro tra le braccia di Hampton. Nei 7 minuti di recupero a uno dalla fine, ecco però la doccia fredda per l'Italia con il gol di Agyemang che pareggia e manda le due squadre ai supplementari.

L’esultanza di Agyemang allo scadere.

Tempi supplementari

Nel primo tempo supplementare succede ben poco ma nei secondi 15 minuti Agyemang prima colpisce la traversa sfiorando la rete e poi subito dopo Severini commette fallo su Mead e provoca un calcio di rigore per le inglesi che Kelly trasforma sulla ribattuta dopo essersi fatto parare inizialmente il tiro dagli undici metri da Giuliani. Al triplice fischio è l'Inghilterra a festeggiare l'accesso alla finale.