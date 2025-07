Cristiana Girelli lascia Italia-Inghilterra in lacrime e zoppicando per un brutto infortunio muscolare

Brutta tegola per l'Italia femminile nella semifinale contro l'Inghilterra a Ginevra. Nel secondo tempo, con le azzurre in vantaggio, sotto la pressione sempre più costane delle inglesi, la capitana della nostra nazionale Cristiana Girelli si è infortunata rimanendo a lungo a terra dolorante. Subito soccorsa dallo staff medico azzurro, purtroppo non c'è stato nulla da fare: Girelli ha dovuto abbandonare il campo visibilmente zoppicante e scoppiando in un pianto nervoso. Un brutto infortunio muscolare per lei con l'Europeo, in caso di clamorosa finale, a serio rischio.

Cos'è successo a Girelli in Italia-Inghilterra: infortunio al flessore, Europeo a rischio

L'infortunio per Girelli è arrivato in uno dei momenti di maggior pressione da parte della Nazionale inglese che sta cercando in ogni modo di recuperare lo svantaggio che prolungherebbe eventualmente la partita oltre il 90′. La capitana azzurra si è accasciata a terra, dolorante tenendosi il resto della coscia sinistra, all'altezza del flessore. Subito si è capito che si è trattato di un infortunio serio e qualche istante dopo è stato richiesto il cambio. Lo staff medico ha subito controllato la situazione ma non c'è stato alcunché da fare: Girelli ha lasciato a testa bassa i campo, in lacrime. Sia per il dolore sia per la consapevolezza che, qualora l'Italia riuscisse nell'impresa, per lei gli Europei sono comunque finiti qui.

Girelli incita le compagne dalla panchina col ghiaccio sulla gamba infortunata

Non ha perso comunque la grinta la capitana azzurra che dopo lo sconforto iniziale si è ripresa e ha iniziato dalla panchina a incitare le proprie compagne. Con una evidente borsa del ghiaccio all'altezza del flessore sinistro e vistosamente zoppicante, non ha perso tempo nell'elargire suggerimenti e coraggio, approfittando anche del cooling break che l'ha vista con Barbara Bonansea, l'autrice del gol fin qui decisivo, nel dare una mano al ct Soncin.