Prossima partita Italia agli Europei 2024, quando gioca contro la Spagna: data e orario L’Italia è inserita nel Girone B di Euro 2024, dopo il match con l’Albania gli Azzurri saranno chiamati a due sfide di alto livello. Spagna-Italia è in programma giovedì 20 giugno, alle ore 21. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L‘Italia oggi fa il suo esordio agli Europei di Germania. Gli Azzurri, alle ore 21, a Dortmund, in un impianto che evoca dolci ricordi alla Nazionale, la squadra guidata da Spalletti scenderà in campo contro l'Albania. Poi l'Italia tornerà in campo giovedì 20 giugno per affrontare la Spagna, una delle grandi favorite per il successo finale.

Spagna-Italia sarà la seconda partita degli Azzurri: quando si gioca

L'incontro tra Spagna e Italia, di tutta la fase a gironi, è senz'altro quello più prestigioso, il più nobile, perché si affrontano due delle (poche) squadre che possono vantare almeno due titoli agli Europei. Spagna-Italia si giocherà alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, la casa dello Schalke 04. Il match si disputerà giovedì 20 giugno e prenderà il via alle ore 21 (diretta in chiaro su Rai 1 e anche su Sky).

La partita si disputerà il giorno seguente Croazia-Albania – match valido sempre per la seconda giornata del Gruppo B – che invece si terrà mercoledì 19 giugno (alle ore 15). Dunque la Spagna e l'Italia scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle rispettive avversarie.

Italia nel girone con Albania, Spagna e Croazia

Nonostante sia campione in carica, l'Italia non è stata inserita in un girone semplice. É vero che potenzialmente sono tre le squadre che passano il turno – perché agli ottavi passano le prime due dei sei gironi più le quattro migliori terze – ma finire con Spagna e Croazia è stata una botta di sfortuna.

Ma gli Azzurri sanno di potersi giocare le proprie carte e dopo aver esordito in questo sabato 15 giugno contro l'Albania, a Dortmund, dovranno alzare l'asticella e affrontare due delle nazionali più forti: prima la Spagna, vincitrice due volte nell'epoca recente e semifinalista tre anni fa (battuta ai rigori dagli Azzurri), e poi la Croazia, seconda e terza negli ultimi due Mondiali.