video suggerito

Quando si gioca la semifinale di ritorno tra Inter e Milan, la data del secondo derby in Coppa Italia Inter-Milan è il derby valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita tra la squadra allenata da Sergio Conceicao e quella di Simone Inzaghi si giocherà mercoledì 23 aprile alle ore 21.00. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inter-Milan è il derby valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo la partita d'andata, nerazzurri e rossoneri si sfideranno ancora per un'altra entusiasmante partita. Appuntamento fondamentale per entrambe le squadre, specie per il Diavolo a caccia del bis dopo il successo in Supercoppa Italiana a inizio anno. La partita tra la squadra allenata da Sergio Conceicao e quella di Simone Inzaghi, decreterà dunque la finalista di questa edizione del torneo vinto lo scorso anno dalla Juventus di Massimiliano Allegri contro l'Atalanta.

Dall'altra parte una tra Bologna ed Empoli, squadra che ha eliminato a sorpresa proprio i bianconeri, si giocherà il sogno di accedere all'atto conclusivo della competizione. Il derby milanese valido per la sfida di ritorno da giocare al Meazza in "casa" dell'Inter, è dunque in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21.00. Un appuntamento da non perdere e che soprattutto per il Milan, considerando il momento attuale dei rossoneri dopo l'uscita di scena dalla Champions e la distanza mai colmata con le prime delle classe per la lotta Scudetto, diventa cruciale.

Il duello tra Inter e Milan in campionato.

Quando si giocherà il derby di ritorno Inter-Milan e l'orario della partita

Il derby di ritorno tra Inter e Milan si giocherà dunque il prossimo 23 aprile con calcio d'inizio alle ore 21. Come spesso accade in questa competizione, solo le due semifinali si giocano con sfide di andata e ritorno. Così come il derby di Milano dunque anche, Bologna ed Empoli si giocheranno l'ultima atto della competizione giocando una partita ognuno nel proprio stadio. Inter e Milan arrivano dunque alla sfida di ritorno dopo aver giocato due sfide di campionato importanti per il finale di stagione. Di fatto l'Inter sarà costretta a scendere in campo il giorno 20 aprile.

Alle ore 20 i nerazzurri di fatto scenderanno in campo al Dall'Ara contro il Bologna di Italiano mentre i rossoneri dopo alle 20:45 affronteranno l'Atalanta a San Siro. Da capire poi in quel caso i due allenatori come vorranno gestire le due formazioni in vista di una tre giorni che può valere un pezzo di stagione.