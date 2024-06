Italia-Spagna 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita degli Europei 2024: grande parata di Donnarumma su Pedri

Dove vedere Italia-Spagna in TV e streaming? La seconda partita della Nazionale Italiana a EURO 2024 si potrà vedere in TV in chiaro su Rai 1, con telecronisti Rimedio e Di Gennaro. Italia-Spagna si potrà seguire anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Italia-Spagna si potrà vedere in streaming in chiaro, collegandosi sul sito di RaiPlay, in maniera gratuita. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita degli Europei su Sky GO, l'app loro riservata. Possibile vederla anche su NOW, dove sarà possibile acquistare il singolo biglietto.