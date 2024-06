video suggerito

Italia presa a pallonate dalla Spagna agli Europei: decide un autogol di Calafiori e ci va bene La Spagna maltratta l’Italia che rimedia una brutta sconfitta nella seconda partita di Euro 2024. L’autorete di Calafiori a inizio ripresa è decisiva ma gli Azzurri non hanno mai dimostrato di poter competere allo stesso livello degli avversari. Solo le parate di un super Donnarumma hanno evitato la classica goleada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia esce sconfitta contro la Spagna che vince 1-0 ottimizzando l'autorete di Calafiori a inizio di ripresa ma è un risultato più che bugiardo: le Furie Rosse hanno dominato nelle occasioni, nel gioco e nella qualità in campo, ridimensionando gli Azzurri. Che se non sono crollati sotto i gol avversari è solo grazie alle prodigiose parate di Donnarumma e a qualche incertezza dei giocatori di de la Fuente che da questa sera sono automaticamente qualificati agli ottavi.

Un primo tempo in cui la Spagna l'ha fatta da padrona da subito, gestendo il ritmo, sfruttando i tanti errori tecnici degli Azzurri e infilandosi in area sia ai alti come al centro. Bene Cucurella e Yamal sulle fasce, Pedri in mezzo al campo, che prendono spesso il tempo agli avversari. Uomo della provvidenza nei primi 45 minuti, Gigio Donnarumma decisivo in almeno tre interventi perfetti che hanno evitato la prematura capitolazione.

E l'Italia? A parte Donnarumma fenomeno, l'Italia è stata poca cosa in avanti anche perché l'intensità spagnola non ha permesso all'Italia di giocare il proprio calcio. Frenesia ed errori tecnici con Scamacca che è rimasto inombra, incapace di alzare la squadra mentre Jorginho e Pellegrini non sono riusciti a dare geometrie e tempi ai compagni: nessun tiro in porta e solo qualche velleitario tentativo dalla distanza che non ha inquadrato nemmeno lontanamente la porta spagnola.

La ripresa inizia sulla stessa linea di fine primo tempo con la Spagna in avanti e l'Italia in affanno. Il vantaggio spagnolo non tarda ad arrivare malgrado i cambi di Spalletti a metà campo: ci pens auna sfortunata autorete di Calafiori su una palla sporcata da Donnarumma. Ma il forcing e il gioco della Spagna legittimano l'1-0 con gli Azzurri incapaci di scuotersi anche con l'inserimento ulteriore di Zaccagni e Retegui.

La Spagna continua a macinare gioco e occasioni, Nico Williams è spesso imprendibile nell'uno contro uno e al 70′ stampa un bel tiro a giro sulla traversa, mentre l'Italia stenta ad arrivare sulla trequarti spagnola in modo convincente, franando nelle idee e nel gioco davanti all'area avversaria. Gli Azzurri finiscono in apnea e con le idee confuse, rimediando una sconfitta che complica il cammino nel girone, che si deciderà con l'ultima sfida contro la Croazia.