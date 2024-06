Perché all’Italia basta un pareggio contro la Spagna per pensare già agli ottavi degli Europei

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Italia e Spagna hanno iniziato gli Europei di Germania vincendo rispettivamente contro Albania e Croazia. Tre punti per entrambe. Italia e Spagna dopo una mezza giornata di riposo si ritufferanno su Euro 2024 e prepareranno la sfida che è in programma giovedì 20 giugno. Un incontro che materialmente potrebbe già garantire la qualificazione agli ottavi alle squadre di Spalletti e de la Fuente, che con un pareggio sarebbero alla fase a eliminazione diretta.

Spagna-Italia vale la qualificazione agli ottavi

Il Girone B è, sulla carta, uno dei più competitivi. Spagna e Italia hanno iniziato con un successo. Sonante quello della Roja, 3-0 alla Croazia, buono quello degli Azzurri, 2-1 all'Albania. Croazia e Albania saranno le prime a tornare in campo, lo faranno mercoledì 19 giugno. Il giorno successivo, e cioè giovedì 20 giugno, a Gelsenkirchen sarà la volta di Spagna-Italia, incontro della seconda giornata che, al netto del risultato di Croazia-Albania, con un pareggio darebbe alle due squadre la totale certezza di passare agli ottavi degli Europei.

I precedenti: con 4 punti c'è la qualificazione agli ottavi

Per la terza volta gli Europei si disputano con ventiquattro squadre ai nastri di partenza, divise in sei gironi. Le prime due di ogni girone passano agli ottavi, quattro delle migliori terze vengono ripescate e si qualificano per gli ottavi. Nelle due precedenti edizioni (2016, 2021) ci sono state tre squadre (delle otto) ripescate tra le migliori terze volate agli ottavi con appena tre punti conquistate. Mentre le altre cinque sono passate con quattro punti. E così, numeri alla mano, in caso di pareggio tra Italia e Spagna entrambe le squadre salirebbero a quota quattro punti e avrebbero la possibilità di passare agli ottavi, a braccetto.

Spagna favorita per il primo posto davanti all'Italia

Un risultato che darebbe di fatto la certezza degli ottavi a Italia e Spagna, certo, ma non darebbe certezze sulla posizione nel raggruppamento – posizione che potrebbe essere la prima, la seconda o la terza – ma darebbe la possibilità di giocare gli ottavi a Italia e Spagna, che poi chiuderanno il girone B sfidando Croazia e Albania. Di sicuro la Spagna con un pareggio avrebbe la possibilità, pure, di blindare il primato del girone. Quattro punti all'Italia invece garantirebbero gli ottavi, ma dovendo sfidare la Croazia sarebbe da conquistare anche il secondo posto.