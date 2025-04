video suggerito

Ranking Uefa: l’Italia si riavvicina alla Spagna, il quinto posto Champions non è un’illusione L’Inter vincendo a Monaco ha ipotecato le semifinali di Champions League, così come l’Arsenal che ha battuto 3-0 il Real Madrid. Questi risultati danno forza all’Italia che torna in corsa per il quinto posto Champions nel 2025-2026, anche se la Spagna resta avanti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La splendida vittoria dell'Inter a Monaco di Baviera e il sonante 3-0 dell'Arsenal al Real Madrid, arrivati in contemporanea, danno fiato alle speranze dell'Italia di prendersi anche quest'anno il posto extra nella prossima Champions League. La Spagna è sempre avanti, ma il gap si è ridotto. Ora tocca a Lazio e Fiorentina conquistare altri punti, che potrebbero regalare pure alla quinta della Serie A la Champions 2025-2026.

L'Inter vince, il Real perde: l'Italia si avvicina alla Spagna

Alla vigilia dei quarti di finale pareva quasi disperata la situazione dell'Italia, che con sole tre squadre doveva provare la remuntada sulla Spagna. Ma ora, nonostante ancora un divario importante da colmare, le cose sono cambiate e il tentativo di scippare alla Liga il posto extra non è un'utopia. La Serie A fa festa con il 2-1 dell'Inter, che porta il punteggio dell'Italia a 20.187. Mentre la Liga resta dopo il ko del Real Madrid a quota 21.678. Il gap da colmare è sempre ampio, ma è ovvio che se dovessero mantenersi i risultati dell'andata si arriverebbe, almeno, a tre squadre a testa. Il Real deve rimontare un ko secco, mentre all'Inter basta un pari per tornare in semifinale.

Quinto posto sicuro in Champions per l'Inghilterra

L'Inghilterra il suo posto lo aveva già opzionato, e adesso è ufficiale dopo il 3-0 dell'Arsenal. La Germania invece la chance l'ha perduta definitivamente dopo la sconfitta del Bayern. Mentre erano già fuori Portogallo e Francia. Il posto extra potrebbe servire, clamorosamente, a Guardiola, attualmente sesto con il Manchester City.

Leggi anche Il video del rigore di Julian Alvarez in Champions sembra manipolato: le prove mostrate in tv

Lazio e Fiorentina ‘devono' fare punti pesanti

Ora tanto è in mano a Lazio e Fiorentina, impegnate entrambe giovedì contro Bodo Glimt e Celje, rispettivamente in Europa e Conference League. Mentre la Spagna già stasera piazza il Barcellona, in campo contro il Borussia Dortmund, e giovedì Athletic Bilbao contro i Rangers Glasgow in Europa League e il Betis Siviglia in Conference. Insomma, tante partite da giocare e tanti punti da conquistare o da perdere. Ma si lotta e l'Italia può rosicchiare ancora tanti punti alla Spagna.