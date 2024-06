video suggerito

Spalletti rivoluziona la formazione per Italia-Croazia all’ultimo momento: cambi clamorosi Sorprese nelle formazioni ufficiali di Italia-Croazia degli Europei, con Spalletti che ha optato per delle notevoli sorprese. Bocciati Frattesi, Chiesa e Scamacca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rivoluzione Italia contro la Croazia agli Europei. Le formazioni ufficiali del match confermano la voglia di cambiare di Luciano Spalletti che ha puntato su una Nazionale molto diversa rispetto a quella schierata nella serata da dimenticare contro la Spagna. Tra le assenze più pesanti, quelle di Federico Chiesa e Scamacca, ma non solo.

La formazione ufficiale dell'Italia contro la Croazia, Spalletti sorprende tutti

La formazione ufficiale dell'Italia contro la Croazia prevede un 3-5-2 e dunque una sorpresa anche in termini di modulo rispetto al 4-2-3-1 visto contro la Spagna. Una Nazionale troppo brutta per essere vera quella, con tanti giocatori sotto la sufficienza. Per questo Spalletti ha deciso di inserire delle novità, lasciando in panchina appunto Chiesa, Frattesi e Scamacca e lanciando nella mischia Darmian, Raspadori e Retegui. Queste le scelte del CT:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui.

(in aggiornamento)