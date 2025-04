video suggerito

Orsolini brilla a Empoli sotto gli occhi di Spalletti, ha un solo pensiero: "Dite quello che volete" Orsolini protagonista in Empoli-Bologna di Coppa Italia sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti. Per ora non pensa alla Nazionale.

A cura di Marco Beltrami

Riccardo Orsolini protagonista di una grandissima partita in occasione di Empoli-Bologna di Coppa Italia. L'attaccante ha impreziosito la sua prestazione con il gol del vantaggio che ha dato il la al successo dei rossoblu. Tutto sotto gli occhi di Luciano Spalletti, che potrebbe dunque fare un pensierino per il suo ritorno in Nazionale nella prossima tornata di convocazioni. Orsolini per ora non ci pensa.

L'ex di Ascoli, Juventus e Atalanta è concentrato solo sul Bologna e non vuole distrarsi soffermandosi in questo momento sull'Italia. Di fronte alla domanda ai microfoni di Sportmediaset: "A giugno ti vedremo di nuovo in azzurro, glielo diciamo noi che ti convochi?". Orsolini risponde in modo diretto: "Voi potete dire quello che volete, io penso al Bologna che siamo diventati una bellissima realtà e come ho detto in un'intervista passata la maglia del Bologna è la cosa più importante, che occupa i miei pensieri e anche tutta la mia concentrazione".

Se son rose fioriranno dunque, anche se Orsolini per ora pensa solo a portare il Bologna più in alto possibile. Poi a giugno l'esterno offensivo è pronto a raccogliere i frutti del suo lavoro: "Poi dopo quello che succederà in futuro non mi piace nemmeno parlarne e non fa parte di me. Mi godo il momento e sono contento di quello che sto facendo con i miei compagni".

Orsolini e il rispetto nei confronti dell'Empoli

Grande rispetto nei confronti dell'Empoli in vista della sfida di ritorno quando il Bologna dovrà difendere un vantaggio enorme: "Finale ipotecata? Non mi piace parlare di ipoteca, c'è una partita da affrontare con impegno e rispetto per l'avversario. Abbiamo messo le basi e siamo contenti di venire a giocare qui, dove non è mai facile. Italiano prima della partita ci ha detto che non aveva mai vinto a Empoli e gli abbiamo fatto un regalo doppio".