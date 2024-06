La lista eccellente dei bocciati dopo Italia-Spagna: chi rischia il posto contro la Croazia

video suggerito

Marco Beltrami

Da una parte una Spagna dominante, dall'altra un'Italia decisamente deludente. Solo le parate di Donnarumma, in serata di grazia, hanno evitato alla Nazionale di Spalletti un risultato molto più pesante dell'1-0 maturato nel secondo match degli Europei. Proprio il ct in vista del match decisivo ai fini della qualificazione contro la Croazia, potrebbe fare delle valutazioni importanti e optare per numerosi cambi di formazione. D'altronde sono diversi i calciatori bocciati dopo Spagna-Italia, e a rischio per il prossimo impegno.

I calciatori dell'Italia bocciati dopo la Spagna

Difficile, Donnarumma a parte, trovare un calciatore dell'Italia che è riuscito a strappare la sufficienza contro la Spagna. Oltre al capitano, gli unici che non sembrano essere in discussione per il confronto con la Croazia sono Bastoni, Calafiori (assai sfortunato nell'episodio dell'autogol), Dimarco e Barella. Tutti gli altri invece potrebbero rischiare.

Jorginho e Frattesi sostituiti all'intervallo in Spagna-Italia

Spalletti d'altronde già dopo il primi 45′ dell'ultimo match ha bocciato Jorginho e Frattesi, rimasti nello spogliatoio all'intervallo. Lecito aspettare molto di più dal primo, anche alla luce della sua esperienza. Il giocatore dell'Arsenal è stato travolto dal centrocampo avversario, senza riuscire mai a riorganizzare le idee dei suoi. Lo stesso ct, come mostrato da Sky, ha urlato ad un certo punto: "Jorginho che se la venga a far dare, sennò è inutile che giochi".

Decisamente negativa anche la prova di Frattesi, che pagando dazio anche all'inconsistenza del reparto mediano azzurro, non è mai riuscito ad incidere muovendosi spesso a vuoto. D'altronde già in occasione del match con l'Albania, il calciatore era stato richiamato a più riprese da Luciano Spalletti che gli spiegava la posizione giusta.

Di Lorenzo asfaltato da Williams, Chiesa troppo egoista

Da dimenticare poi la serata di Di Lorenzo, forse la più difficile della carriera. L'esterno del Napoli è stato costantemente saltato da Nico Williams, senza riuscire mai ad essere incisivo nelle chiusure e a proporsi. Difficoltà pesanti anche per Chiesa che ha sfoderato una prestazione diametralmente opposta a quella vissuta con l'Albania. Quando poi ha avuto la chance di essere incisivo l'esterno si è rivelato troppo egoista.

Spalletti e l'attacco da rifondare: serata no per Scamacca

Praticamente nulla dunque l'Italia anche a livello offensivo, con Pellegrini che non è mai riuscito a palleggiare tra le linee e Scamacca incapace di mettere la sua fisicità al servizio della squadra. L'attaccante spesso e volentieri stimolato da Spalletti, non ha creato particolari grattacapi alla difesa della Spagna perfettamente a suo agio. Insomma lecito aspettarsi delle bocciature da parte di Spalletti, anche perché contro la Croazia non si potrà sbagliare.