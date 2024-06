Donnarumma unico vero fuoriclasse dell’Italia agli Europei: se siamo ancora in corsa è merito suo

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Un'Italia che ha perso malamente contro la Spagna, decisamente superiore nella seconda partita di questi Europei che ha visto soccombere gli Azzurri, rimandando la qualificazione all'ultimo turno dove si sfiderà una disperata Croazia. Una gara giocata sotto tono come ha sottolineato il ct, ma che ha visto un protagonista assoluto: Gigio Donnarumma. Se la Spagna non ha dilagato è stato per le sue parate che dal 1′ al 90′ hanno evitato la goleada e se l'Italia oggi sogna la qualificazione lo deve al portiere del PSG che già con l'Albania salvò la vittoria.

Capitan Donnarumma si è confermato a livelli altissimi anche contro la Spagna. Già con la parata contro l'Albania che salvò la vittoria per 2-1 era stato decisivo e questa sera si è ripetuto evitando un passivo importante. Una presenza costante nella difesa azzurra, con Donnarumma che ha provato a suonare la carica, venendo anche ammonito con l'arbitro mandato in confusione dalle nuove regole del regolamento in vigore su chi possa interloquire con lui durante il match. Poi, altre parate importanti, fino al 90′ tenendo viva un'Italia inferiore alla Spagna. Anche in occasione dell'autorete di Calafiori, il portiere del PSG ci ha messo il guanto arrivandoci per l'ennesima volta anche se alla fine ha costretto il difensore del Bologna a colpire in modo scoordinato la palla.

Le parate top nel primo tempo di Italia-Spagna

Donnarumma è dovuto intervenire dopo appena 120 secondi dal fischio d'inizio su un incontenibile Nico-Williams che mette un'ottima palla in area per Pedri, che svetta di testa da distanza ravvicinata. Strepitosa la reazione del portiere del Psg che si esalta con un colpo di reni perfetto con cui smanacciata la sfera in calcio d'angolo. Una parta a che per alcuni versi ha ricordato quella di Gigi Buffon – oggi in panchina al fianco di Spalletti – nella finale dei Mondiali 2006 sul pericoloso colpo di testa di Zinedine Zidane. Poi, sempre nel primo tempo, Donnarumma si è dovuto superare di nuovo per salvare l'Italia, questa volta sventando un potente tiro da fuori area di Fabian Ruiz.

I complimenti di Morata per Donnarumma: "Non pensavo ci arrivasse"

Alvaro Morata ha voluto fare i complimenti personali a Donnarumma nel post gara. L'ex Juventus ha giocato come punta centrale ma non è riuscita a segnare anche quando ne ha avuto l'opportunità: "Voi avete uno dei migliori portieri al mondo, ha compiuto 3-4 parate dove pensavo non potesse arrivare". Un elogio che conferma l'ottimo stato di forma del portiere e capitano azzurro, il migliore in campo per l'Italia.

Le parole di Donnarumma: "Perdiamo e vinciamo tutti insieme"

A fine gara Donnarumma ha analizzato la prestazione della squadra, amaramente ma da capitano: "Perdiamo e vinciamo tutti insieme" ha sottolineato, puntando subito sulla prossima gara: "Contro la Croazia dovremo giocare nel migliore dei modi e con la giusta rabbia." Poi l'analisi della sconfitta contro la Spagna: "Abbiamo sbagliato troppi passaggi e nella fase di possesso abbiamo fatto troppi errori. Non parlerei di qualità in meno rispetto a qualche anno fa, stasera c'è stata troppa fretta nelle decisioni e non siamo riusciti a tenere palla e salire. Loro sono forti e hanno una qualità incredibile, poi se sbagli così tanto è normale che il gol lo subisci…"