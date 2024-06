video suggerito

Perché Donnarumma è stato ammonito in Italia-Spagna: equivoco sulla nuova regola per Euro 2024 Gigio Donnarumma, pur essendo capitano, è stato ammonito in avvio di Spagna-Italia. Cosa dice il nuovo protocollo degli arbitri per Euro 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marco Beltrami

Gianluigi Donnarumma non è stato protagonista solo di grandi parate in avvio di Spagna-Italia, ma anche di un episodio arbitrale. Il portiere del PSG infatti è stato ammonito dopo un solo quarto d'ora di gioco, con l'arbitro Slavko Vinčić che lo ha punito per proteste. Una situazione che ha alimentato qualche polemica alla luce delle nuove regole arbitrali adottate per gli Europei.

Perché Donnarumma è stato ammonito in Spagna-Italia

Tutto è nato da un contatto tra un calciatore della Spagna e Di Lorenzo, rimasto a terra dolorante. Il direttore di gara ha fatto proseguire, e poi accortosi del colpo alla testa ricevuto dal terzino del Napoli ha fermato il gioco. Si è formato un capannello di uomini intorno a Vinčić, con quest'ultimo che a sorpresa ha ammonito capitan Donnarumma che aveva chiesto spiegazioni sul mancato fischio dell'arbitro.

Punite le proteste di Donnarumma

Incredulo il portiere che a più riprese si è lamentato, anche nei confronti della sua panchina. Infatti Gigio ha manifestato la perplessità per il provvedimento, figlio di una scelta a suo dire sbagliata. Ma perché Donnarumma ha protestato per il giallo? La situazione è legata alle novità arbitrali adottate in vista degli Europei.

Cosa dice il nuovo protocollo degli arbitri per Euro 2024

Il nuovo protocollo infatti prevede che solo i capitani possano protestare e non tutti i giocatori. Una scelta legata alla volontà di evitare polemiche eccessive in campo e accerchiamenti dell'arbitro. Nel caso in cui a lamentarsi sia un giocatore non capitano scatterebbe dunque il giallo immediato per lui.

Il direttore generale degli arbitri Rosetti, ha infatti spiegato: "Chiediamo ai capitani di assicurarsi che i loro compagni di squadra non invadano e circondino l'arbitro, consentendo conversazioni dirette affinché la decisione venga trasmessa in modo tempestivo e rispettoso. Qualsiasi compagno di squadra che ignori il suo ruolo di capitano e/o che si avvicini all'arbitro mostrando qualsiasi segno di mancanza di rispetto o di dissenso verrà mostrato un cartellino giallo".

Donnarumma punito con un'ammonizione nonostante la fascia di capitano

Ma allora perché Donnarumma, che è anche capitano, è stato ammonito? Nel regolamento c'è una specifica che riguarda i casi in cui a vestire i panni del capitano sia il portiere: per evitare andirivieni dalla porta, inizialmente si sceglierà un referente tra i giocatori di movimento che farà le veci dell'estremo difensore. Punito dunque Gigio che sarebbe dovuto rimanere in porta.

In questo caso però l'episodio era avvenuto vicino all'area di rigore, situazione dunque che in termini di regolamento avrebbe consentito a Donnarumma di andare a protestare. Tra l'altro Gigio non si è lamentato in maniera eccessiva. Un eccesso di fiscalità da parte dell'arbitro.