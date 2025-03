video suggerito

Si mette in piedi sul pallone, scoppia il caos in campo: l'arbitro applica la Regola 12 Il 19enne colombiano Neyser Villarreal ha fatto scoppiare il caos durante Millonarios-Independiente Santa Fe: braccato dagli avversari, è stato ammonito dall'arbitro che ha applicato la Regola 12 del gioco del calcio.

A cura di Paolo Fiorenza

Prendete una partita infuocata della massima serie colombiana, metteteci dentro un gesto assolutamente inutile compiuto appena dopo il doppio vantaggio realizzato dalla una delle due squadre in campo, aggiungeteci la conseguente ammonizione dell'arbitro in ossequio alla Regola 12, poi guarnite il tutto con la caccia all'uomo scatenatasi sul terreno di gioco. Dalla sapiente combinazione di questi ingredienti, otterrete quello che è accaduto a un quarto d'ora dalla fine del match tra Millonarios e Independiente Santa Fe, confronto di alta classifica del torneo Apertura colombiano.

Il 19enne Neyser Villarreal fa scoppiare il caos durante Millonarios-Independiente Santa Fe

Neyser Villarreal ha solo 19 anni, ma è già un calciatore di cui si parla molto, nazionale Under 20 della Colombia, attenzionato in chiave mercato dal Chelsea. Il centrocampista offensivo ha pensato bene di maramaldeggiare sugli avversari ridotti in 10 uomini e sotto di due gol: la squadra di casa aveva appena segnato la seconda rete, quando Villarreal ha ricevuto il pallone sulla trequarti destra, salendoci poi sopra coi piedi uniti. Una volta ridisceso, ha poi ceduto la sfera a un compagno, ma a quel punto in campo si è scatenato il caos. Tutti a correre verso il ragazzo cresciuto nelle giovanili dei Millonarios, sia l'arbitro che gli avversari: il primo per ammonirlo, gli altri per menarlo avendo interpretato il suo gesto nell'unica maniera possibile, ovvero come una presa per i fondelli.

Il primo ad arrivare all'obiettivo è stato il direttore di gara, che ha fatto a tempo a esibire il cartellino giallo a Villarreal, prima che questo venisse accerchiato dai calciatori dell'Independiente, che lo hanno spintonato, trovandosi ben presto di fronte anche i compagni del ragazzo. A quel punto è stato il classico tutti contro tutti, mentre il pubblico applaudiva gasato all'inverosimile, aizzato in tal senso da portiere e capitano Alvaro Montero. L'allenatore dei Millonarios, David Gonzalez, ha sostituito Villarreal poco dopo, quando un altro giocatore lo ha spintonato. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0, risultato che ha consentito alla squadra di Bogotà di agganciare il Santa Fe al terzo posto in classifica.

Perché l'arbitro ha ammonito il calciatore dei Millonarios: ha applicato la Regola 12 del gioco del calcio

Ma perché l'arbitro Jose Alexander Ortiz Novoa ha ammonito il giocatore dei Millonarios, per il solo fatto di essersi messo ritto sul pallone per qualche attimo? Ha applicato la Regola 12 del gioco del calcio ("Falli e scorrettezze"), laddove definisce la casistica delle "ammonizioni per comportamento antisportivo": tra le circostanze che possono portare al cartellino giallo c'è anche quella in cui "un calciatore mostra una mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito del gioco". Tale deve essere apparsa al direttore di gara una condotta che non aveva alcuna giustificazione strettamente calcistica, legata a motivazioni tecniche o tattiche, ma solo l'intento beffeggiatorio.