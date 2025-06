video suggerito

Perché Cristiano Ronaldo mette lo smalto nero sulle unghie dei piedi, i benefici della sua pedicure È una pratica molto diffusa tra gli sportivi, non solo calciatori: per questione d'igiene personale e al tempo stesso di prevenzione rispetto a disturbi fastidiosi.

La foto di Cristiano Ronaldo in posa muscolare accanto al figlio, Cristiano junior, ha suscitato attenzione e commenti. "Tale padre, tale figlio", c'era scritto in calce all'immagine in cui il campione portoghese s'è mostrato in tutto il suo splendore fisico che cura in maniera maniacale con diete ferree e allenamenti mirati. Ma, al di là della naturale differenza di stazza tra genitore 40enne e ragazzo 15enne, è un altro il dettaglio che ha destato particolare curiosità: lo smalto nero sulle unghie dei piedi di CR7. Una sfumatura che è apparsa più evidente sugli alluci.

Non è un vezzo, né una moda. Chi conosce bene il cinque volte Pallone d'Oro sa bene qual è l'attenzione che ha per la sua persona: qualunque cosa fa è solo affinché il suo corpo ne tragga benefici. Poi, certo, c'è anche il fattore estetico, che non è affatto trascurato, ma in questo caso la motivazione della pedicure è un'altra: questione d'igiene personale e al tempo stesso di prevenzione rispetto a disturbi fastidiosi.

Perché CR7 mette lo smalto alle dita dei piedi: non è l'unico atleta a farlo

Secondo quanto riportato da alcune riviste (non solo mediche) molti atleti scelgono di dipingere le unghie oppure ricoprirle con un'altra pellicola protettiva per preservarle da funghi e batteri. Una pratica molto diffusa tra gli sportivi, siano essi giocatori o addirittura lottatori di Arti Marziali Miste (che quasi sempre si presentano a piedi nudi all'interno delle gabbie per combattere). Perché questa necessità? Con le estremità che restano chiuse nelle calzature sudate per ore c'è il rischio d'infettarsi. Non è detto che accada ma spalmare un po' di unguento colorato aiuta a ridurre le possibilità. "Lo faceva anche Mike Tyson", ha spiegato più volte in passato una fonte vicina all'ex campione dei pesi massimi di pugilato. A testimonianza di quanto sia usuale una cosa del genere.

Le foto di CR7 scalzo, si nota sempre lo stesso dettaglio

Quanto a CR7, non è la prima volta che viene fotografato con le unghie smaltate. Più di recente è accaduto nel 2023 come si evince da alcune foto condivise dallo stesso Ronaldo sul proprio profilo Instagram. In una è seduto in una sauna, a ritemprarsi dopo gli sforzi compiuti in campo: anche in quel caso alla preponderanza di un fisico scolpito fa da contraltare il particolare delle unghie dipinte. In un'altra ancora l'ex di Real Madrid e Manchester United è accanto al lottatore di MMA, Francis Ngannou: pure in questo caso è impossibile non notare lo smalto.