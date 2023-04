Perché Cristiano Ronaldo colora le unghie dei piedi con lo smalto: lo faceva anche Mike Tyson Perché Cristiano Ronaldo usa quello smalto? Non è un trattamento estetico né un vezzo da straricco ma questione di profilassi e di igiene personale. Tra gli sportivi non è l’unico a ricorrere a quella pratica.

Cristiano Ronaldo ha una cura maniacale del proprio corpo.

Le unghie dei piedi di Cristiano Ronaldo sono ornate con uno smalto di colore nero. È il dettaglio che non sfugge nella foto che il campione portoghese ha condiviso in una storia su Instagram. CR7 è seduto nella saletta per la sauna, ha le mani incrociate e lo sguardo assorto, gli occhi puntano al di là della vetrata, il fisico è rilassato, lo sono anche i muscoli scolpiti che mostra in perfetta forma.

La cura della propria condizione e dell'immagine sono tutto per l'ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus, dalla dieta alimentare fino ai trattamenti estetici nulla è lasciato al caso: è un'azienda vivente, una star dello sport globale, il calcio gli ha dato tutto e lui altrettanto, tutto deve essere perfetto perché il suo corpo è (anche) una macchina per fare soldi fuori dal campo. Perché usa quello smalto? Non è per abbellimento ma per questione di profilassi e di igiene personale. Non è un vezzo da straricco ma un modo per prevenire eventuali infezioni.

La storia condivisa su instagram da CR7: il dettaglio non è sfuggito ai suoi follower.

Il motivo per cui Ronaldo utilizza quella sostanza liquida è lo stesso che spinge anche i combattenti delle Arti Marziali Miste a trattare le unghie degli arti inferiori in quel modo: dipingerle o comunque coprirle con una pellicola aiuta a preservarle da funghi e batteri, che possono proliferare a causa del sudore (nel corso dell'attività atletica e agonistica) oppure negli ambienti in cui agiscono gli sportivi, e a evitare che si spezzino o danneggino per le sollecitazioni che ricevono.

"È una cosa che faceva anche Mike Tyson", ha rivelato il quotidiano tedesco Bild. Ed è una pratica abbastanza diffusa tra i fighter che riducono così al minimo il rischio che l'unghia sia danneggiata durante un combattimento nella gabbia (tra gli esempi del caso c'è l'ex campione dei pesi massimi UFC Andrei Arlovski).

Proteggere le unghie dei piedi è una pratica molto comune tra gli sportivi.

Non è la prima volta che CR7 viene fotografato con le unghie dei piedi colorate di nero. È da molti anni che ricorre a questo espediente, basta dare un'occhiata a foto più recenti o ad altre del passato senza nemmeno andare troppo lontano nel tempo: a gennaio scorso il combattente del circuito MMA, Francis Ngannou, ha pubblicato una foto in cui abbraccia la stella portoghese e sono visibili le unghie dipinte di nero.