Cristiano Ronaldo invitato a ritirarsi: c'è un dato registrato agli Europei che non si può credere Cristiano Ronaldo per la prima volta in carriera non ha segnato nessun gol in un grande torneo per nazionali (campionato europeo o coppa del mondo). Ma c'è un dato ancora peggiore, davvero difficile da credere: il portoghese non ha mai visto palla.

A cura di Paolo Fiorenza

"Ritirati", questo è l'impietoso invito rivolto da moltissimi appassionati di calcio a Cristiano Ronaldo dopo gli orrendi Europei disputati dal 39enne campione che milita nell'Al Nassr. I suoi numeri – sempre clamorosi in termini di gol – messi assieme in Arabia Saudita avevano fatto credere a qualcuno che il cinque volte Pallone d'Oro avrebbe potuto dire la sua anche su un palcoscenico più competitivo come i campionati europei, ma le sue prestazioni con la maglia del Portogallo sono state assolutamente deficitarie, non riuscendo in alcun modo a fare la differenza ed evitare l'eliminazione della nazionale lusitana: Ronaldo nel corso del torneo non ha letteralmente toccato palla, altro che rendersi pericoloso, lo dice una statistica difficile da credere.

Cristiano Ronaldo non ha visto mai il pallone agli Europei

La media dei palloni toccati dall'ex Real e Juve durante gli Europei è bassissima (29,1 per ogni 90 minuti giocati), a picco rispetto ai grandi tornei internazionali cui ha partecipato in passato col Portogallo: l'apice della partecipazione al gioco è stato raggiunto ai Mondiali 2006, ovvero ben 18 anni fa, con 66,2 palloni toccati, poi si è assestato su una cifra tra i 45 e i 50 (col picco dei 54 ai Mondiali del 2014), numero del tutto fisiologico visto che parliamo di un grandissimo finalizzatore e non certo di un creatore/organizzatore di gioco. Già ai Mondiali in Qatar del 2022, peraltro, si erano intravisti i segnali del declino, con appena 39 palloni toccati in media, ma i 29 delle ultime partite significano davvero che Ronaldo non l'ha vista mai.

Ronaldo, zero gol per la prima volta in carriera

Il discorso diventa ancora più imbarazzante per il campione di Madeira quando si parla di quello che dovrebbe essere il suo pane, ovvero il cinismo sotto rete e la capacità di trasformare in gol i palloni buoni che gli capitino tra i piedi. Anche qua i suoi Europei sono stati un disastro: Ronaldo ha finito il torneo con zero gol segnati (con tanto di rigore sbagliato contro la Slovenia), laddove i suoi xG (gli Expected Goals, ovvero il dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol) dicevano tutt'altro: 3,72. È il suo primo grande torneo per nazionali (campionato europeo o coppa del mondo) che chiude senza segnare neanche una rete.

Secondo molti, anche tifosi e media portoghesi, il Ct Roberto Martinez ha sacrificato sull'altare del rispetto e della riconoscenza per Ronaldo le chance di competitività della sua nazionale, la cui rosa è sicuramente di alto livello. Quanto a Cristiano, il match dei quarti di finale degli Europei perso ai rigori contro la Francia, è stato il suo mesto addio al calcio internazionale di alto livello: pensare che arrivi a giocare i Mondiali del 2026 sembra impossibile.