Cristiano Ronaldo ha scelto Jorge Jesus per l’Al Nassr: “Senza il suo invito non sarei qui”

Do9po l'addio di Stefano Pioli l'Al Nassr riparte da Jorge Jesus, un profilo conosciuto in Arabia Saudita con l'esperienza all'Al Hilal finita poco più di tre mesi fa. La sua carriera si incrocia con due allenatori italiani e adesso rileva l'eredità lasciata dall'ex rossonero nella squadra di Cristiano Ronaldo che è stato importantissimo nella scelta del nuovo allenatore. La sua parola pesa ed è tenuta in considerazione anche dai vertici del club che hanno sottratto il tecnico alla squadra rivale soprattutto perché è molto gradito all'attaccante.

Non è un mistero e il portoghese ha ringraziato addirittura il suo nuovo attaccante per avergli aperto le porte di questa nuova avventura. A 70 anni ha preferito rimettersi in gioco piuttosto che optare per il ritiro, tornando in Arabia Saudita pieno di ambizioni e con la missione di risollevare una squadra che ha avuto una stagione complessa e che ha ricevuto anche molte critiche dai suoi tifosi.

L'invito di Cristiano Ronaldo a Jorge Jesus

Ieri sera l'allenatore ha rimesso piede in Arabia Saudita dopo essersi preso una pausa di tre mesi successiva all'esonero dall'Al Hilal. Forse non si aspettava di tornare così presto e Cristiano Ronaldo gli ha fato un aiuto non indifferente permettendogli di essere scelto dall'Al Nassr. Prima di partire verso la sua nuova squadra ha fatto il punto della situazione, come riportato da Marca: "Senza il suo invito, non sarei qui . Ronaldo è un giocatore che ha sempre vinto tutto ovunque abbia giocato, ma non ancora in Arabia Saudita. Vedrò se posso aiutarlo quest'anno".

Il portoghese è stato fondamentale nella scelta del suo club che è sicuramente stato influenzato dalle sue parole. D'altronde Cristiano Ronaldo è una vera istituzione e qualsiasi suggerimento viene preso con molta serietà. Jorge Jesus proverà a farlo rendere al meglio dopo una stagione deludente per ringraziarlo dell'"invito" (come lo definisce) che lo ha riportato nella Saudi Pro League: "Parliamo la stessa lingua, tutto sarà facile. Non potevo rifiutare la sfida che mi ha lanciato Cristiano".