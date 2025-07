Il Real Madrid infrange un principio basilare del suo mercato: l’ultima volta fu per Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid infrange una regola fondamentale sul mercato per esaudire un desiderio di Xabi Alonso: i vertici della Casa Blanca vogliono consegnare al nuovo allenatore una rosa completa il prima possibile e oltre agli acquisti si stanno adoperando anche per i rinnovi. Uno di questi è quello di Thibaut Courtois, che ha ancora un anno di contratto ma i Blancos potrebbero proporgli un biennale nonostante la politica del club sugli over-30. L'ultima volta era accaduto con Cristiano Ronaldo nel 2016.

Dopo aver perso Luka Modric, Xabi Alonso sta per designare il un nuovo capitano e con molta probabilità sarà il portiere belga, alla sua settima stagione al Bernabeu dopo aver lasciato il Chelsea nel 2018 ma con il contratto in scadenza la prossima stagione.

Il Real Madrid infrange una regola fondamentale sul mercato

Il Real Madrid vuole dare a Xabi Alonso la squadra più forte possibile per la prossima stagione e sta lavorando nel miglior modo possibile tra nuovi acquisti e rinnovi di contratto. Dopo Trent Alexander-Arnold, arrivato a parametro zero dal Liverpool; Dean Huijsen, acquistato dal Bournemouth per 50 milioni di euro; e gli innesti di Alvaro Carreras e Franco Mastantuono; ecco che i Blancos sono alla ricerca di un nuovo capitano dopo l'addio di Modric e tra i contendenti per la fascia c'è il portiere Thibaut Courtois.

Il Real è tradizionalmente restio a proporre contratti di durata superiore a un anno a giocatori con più di 30 anni; l'ultima volta che lo ha fatto è stato nel 2016 con Cristiano Ronaldo, ma per il portiere belga si farà un'eccezione per accontentare Xabi Alonso.

In base a quanto sostengono molti media spagnoli verrà proposto un accordo biennale per Courtois, che compirà 36 anni nell'estate del 2028, rompendo una regola fondamentale del Real sul mercato.

Il nuovo allenatore del Real Madrid ha già debuttato con il suo nuovo club al Mondiale per Club FIFA e ha chiuso il suo cammino solo in semifinale con PSG, dopo aver battuto Juventus e Borussia Dortmund, ma l'avventura del Real negli USA è stata positiva soprattutto a livello economico.

La prima priorità di Xabi Alonso sarà quella di riconquistare la Liga, persa la scorsa stagione contro il Barcellona, e il Real vuole supportare il suo nuovo allenatore in tutto e per tutto.