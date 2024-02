Cristiano Ronaldo e lo smalto nero sulle unghie, perché lo fa: non è un vezzo estetico Cristiano Ronaldo ha lo smalto nero sulle unghie dei piedi mentre si allena in palestra. Non è un vezzo estetico ma l’attaccante portoghese lo fa per questione di profilassi e di igiene personale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo si allena nella palestra di casa con suo figlio all'indomani della vittoria dell'Al Nassr nella Champions asiatica. Il bomber portoghese mette in mostra i suoi muscoli e soprattutto un particolare legato ai suoi piedi: ha lo smalto nero sulle unghie. Già, perché sulle dita dei piedi dell'ex bomber di Real Madrid, Juventus e Manchester United si nota chiaramente un colore scuro usato proprio per coprire le unghie. Non si tratta di un vezzo come un po' tutti inizialmente pensavano, anche leggendo i commenti sotto al suo recente post su Instagram.

In realtà Cristiano Ronaldo colora di nero le unghie dei suoi piedi per un motivo ben preciso. Il campione portoghese ha una cura minuziosa del suo corpo e della sua salute. Ecco perché oltre alla prevenzione alimentare per cui segue una particolare dieta, da un po' di tempo ha deciso di utilizzare quella sostanza liquida per questione di profilassi e di igiene personale. Una pratica usata comunemente anche dai combattenti di Arti Marziali Miste e anche da Mike Tyson. Cristiano Ronaldo l'ha dunque sfoggiata ancora anche in questo ultimo scatto.

Cristiano Ronaldo è stato protagonista del ritorno degli ottavi di Champions League asiatica contro il Nasaf Qarshi. Il fenomeno portoghese ha segnato il gol del raddoppio, dopo una gara da protagonista dove ha fatto impazzire la difesa avversaria meritandosi la palma di MVP. Un successo importante che il portoghese ha voluto festeggiare insieme a suo figlio questa mattina nella palestra di casa. Ciò che ha sorpreso alcuni tifosi è stato proprio il fatto di vedere in quello scatto lo smalto sulle unghie dell'attaccante.

Un altro scatto in cui si nota lo smalto nero sulle unghie di Cristiano Ronaldo.

Si tratta banalmente di una cura precisa delle unghie degli arti inferiori dipingendole o coprendole con una pellicola. Questo aiuta ad evitare funghi e batteri che posso generarsi comunemente nell'attività atletica e agonistica oppure negli ambienti in cui agiscono gli sportivi come palestre o spogliatoi. Insomma, Cristiano Ronaldo ha voluto evitare tutto questo e per questo ha anche lui seguito questa pratica. Lo ha deciso diversi anni fa come si evince dalle foto pubblicate sul suo account social nel corso del tempo.