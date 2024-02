Al Nassr ai quarti della Champions asiatica, sempre nel segno di Ronaldo: gol e MVP del match Nuova prestazione da fenomeno da parte di Cristiano Ronaldo in Champions League asiatica: ha trascinato l’Al Nassr ai quarti di finale prendendosi la palma di MVP del match, segnando il suo nono gol consecutivo nelle ultime 8 partite giocate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Continua la marcia, fin qui, inarrestabile dell'Al Nassr nella Champions League asiatica, trascinato ancora una volta dal solito, immenso Cristiano Rolando. Il fenomeno portoghese ha segnato il gol del raddoppio, dopo una gara da protagonista dove ha fatto impazzire la difesa avversaria meritandosi la palma di MVP. Prendendosi i corsi di tutti i tifosi presenti allo stadio.

Una rete all'andata per la vittoria di misura in trasferta, un'altra al ritorno per arrotondare il vantaggio e la superiorità: cos' l'Al Nassr si è sbarazzato negli ottavi di finale del Nasaf Qarshi, prendendosi senza alcun problema un posto nei quarti di finale della Champions League d'Asia, il trofeo che al momento manca ancora nella fornitissima bacheca di Cr7 ma che, stando ai numeri in campo, potrebbe arrivare fra qualche mese, visto l'impatto sulla competizione del portoghese, sempre più re incontrastato della squadra e dei suoi tifosi.

Cr7 ha trovato la via del gol quasi in modo rocambolesco, approfittando a fine partita di uno svarione del portiere avversario che gli ha consentito di festeggiare il suo nono gol consecutivo (con due assist) nelle ultime otto partite giocate con l'Al Nassr, ribadendo per l'ennesima volta che la conquista dell'Arabia è stata già compiuta e si sta semplicemente consolidando: osannato in tribuna dai suoi tifosi, Cr7 si è preso anche la palma di MVP, miglior giocatore del match.

Non poteva essere altrimenti perché nel corso della partita, Ronaldo ha provato di tutto per segnare, procurandosi anche un clamoroso rigore non fischiato dall'arbitro. Poi, la rete è arrivata anche se in modo quasi fortuito, a corollario di una prestazione maiuscola. Con la rete di mercoledì sera lo score di Cristiano si è arricchito ulteriormente raggiungendo numeri impressionanti. Da quando gioca in Arabia, in 53 partite ha segnato già 47 gol e fornito 13 assist. E il bello sembra dover ancora venire.