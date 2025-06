video suggerito

Cristiano Ronaldo nel nuovo contratto ha 16 persone pagate dall'Al Nassr: lavoreranno a casa sua È una delle condizioni inserite tra le pieghe delle clausole e dei benefit messi neri su bianco così da riservare al campione portoghese un trattamento regale. Ma la lista dei bonus è ancora più ricca.

Cristiano Ronaldo avrà una corte di ben 16 persone che saranno al suo servizio almeno fino a quando resterà all'Al Nassr. Tre autisti, quattro governanti, due cuochi, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza lavoreranno per CR7 a tempo pieno e tutti saranno sul libro paga del club saudita, che si accollerà anche le spese per viaggi con jet privati fino a circa 5 milioni di euro.

Anche questo fa parte del contratto milionario firmato dal cinque volte Pallone d'Oro portoghese per rinnovare l'accordo. È una delle condizioni/benefit inserita tra le pieghe delle clausole e dei codicilli messi neri su bianco così da riservare al campione un trattamento regale. Da star globale qual è ha visto esauditi tutti i suoi desideri. Fino al 2027 guadagnerà tanti soldi da non avere nemmeno il tempo per contarli… qualcosa come 600 mila euro al giorno circa accumulando introiti per 200 milioni.

CR7 datore di lavoro di se stesso: azionista del club al 15%

Le proporzioni dell'importo rappresentano solo la parte più superficiale dell'intesa, quella che desta maggiore impressione considerate le cifre ma ci sono altri dettagli che impreziosiscono l'intesa. A cominciare da un dettaglio tutt'altro che trascurabile, l'ex Real Madrid sarà anche azionista della società: detenendo un pacchetto di azioni pari al 15% della torta (circa 40 milioni di euro) sarà, sia pure in parte, datore di lavoro di se stesso.

I bonus milionari per firmare il contratto

Per dire sì, stringere la mano, impugnare la penna e scattare la classica foto Cristiano Ronaldo ha anche preteso (e ottenuto) il riconoscimento di un bonus al momento della firma: poco meno di 30 milioni che potrebbero diventare addirittura 45 se attiva anche il secondo anno di contratto. Fin qui i compensi "tecnici", quelli che attengono strettamente alla parte burocratica poi ci sono quelli vincolati agli aspetti sportivi e agonistici, che per un atleta insaziabile di vittorie come CR7 sono uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio, a primeggiare.

La lista dei ricchi premi sportivi: 93 mila euro per ogni gol

La stella lusitana percepirà 93 mila euro per ogni gol segnato (somma che aumenta del 20% nel secondo anno). Ogni assist gli frutterà 46 mila euro (+20% dalla prossima stagione). Se l'Al Nassr riesce a conquistare lo scudetto d'Arabia, imponendosi nella Saudi pro League, la società gli verserà un premio di quasi 10 milioni di euro. Altri 5 milioni arricchiranno la cascata di monete se, da bomber del campionato, vincerà la Scarpa d'Oro.

Benefit per partnership commerciali del valore di 70 milioni

Finita qua? No, c'è ancora il cosiddetto "morso della creanza", l'ultima fetta della torta golosa: un bonus di 7.5 milioni di euro arrotondato per difetto se l'Al-Nassr si qualifica per la Champions League asiatica e la vince; 70 milioni di euro che saranno il frutto di accordi di sponsorizzazione con nuove aziende saudite e aziende nel mercato asiatico.