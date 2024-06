Di Lorenzo dominato da Nico Williams: non lo ha mai preso in 80 minuti di drammatica inferiorità

video suggerito

L'Italia esce sconfitta dalla partita contro la Spagna in malo modo. Gli Azzurri sono stati dominati dalla Roja e ora si giocano l'accesso agli ottavi di finale contro la Croazia nell'ultimo turno del gruppo B. Una delle note più dolenti della serata di Gelsenkirchen è stato Giovanni Di Lorenzo, che al cospetto di Nico Williams ha disputato la sua peggiore prestazione da quando indossa la maglia della Nazionale.

Il numero 2 azzurro non ha mai preso il suo diretto avversario, che è riuscito ad andare via in dribbling in ogni situazione di "uno contro uno" e da una sua giocata è nata la rete che ha deciso la partita. Il numero 11 della Spagna è debordante in moltissime giocate ed è stato premiato come MVP della sfida.

Di Lorenzo dominato da Nico: non lo ha mai preso in 80 minuti

Il calciatore dell'Italia è stato spesso in balia di Nico Williams nella sua zona di campo, non riuscendo a trovare una soluzione alle folate del calciatore spagnolo in nessun momento: il numero 11 della Roja ha spadroneggiato sulla zona sinistra del campo, quella di destra degli Azzurri se prendiamo la fase difensiva, e ogni volta che gli arrivava un pallone erano dolori per la retroguardia di Spalletti.

L'esterno offensivo dell'Athletic Club ha cercato anche la gioia personale ma la traversa gli ha negato il gol nella ripresa prima che De La Fuente lo richiamasse in panchina per inserire Ayoze Perez al 78′. Nella conferenza post-match Nico ha dichiarato: "Oggi stavo molto bene e i miei compagni di squadra mi hanno reso facile l'uno contro uno, che è la mia forza".

La sua è stata una performance straordinaria perché ha puntato Di Lorenzo fin dall'inizio e ha continuato ad attaccarlo, verso l'interno e verso l'esterno fuori, cercando il dribbling o fintando per crossare. Una prestazione davvero impressionante.

Di Lorenzo mai incisivo e sempre in ritardo durante Italia-Spagna

Giovanni Di Lorenzo non è mai riuscito a riprendere il filo della partita e si è sempre dimostrato poco incisivo e in ritardo sulle giocate di Nico Williams. Le cose, però, non sono cambiate con l'ingresso di Perez: il giocatore del Betis è andato vicino al gol in due occasioni e ha concluso la partita con due tunnel nei confronti del calciatore azzurro.

Una serata da dimenticare al più presto per Di Lorenzo. C'è la Croazia alle porte e c'è bisogno della sua miglior versione per passare il turno.