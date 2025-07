video suggerito

Nico Williams resta all'Athletic Bilbao: "Conta il cuore". Prima del rinnovo ha voluto fare una cosa Nico Williams a sorprese resta all'Athletic Bilbao: "Quando si tratta di scelte, ascolto il cuore. Sono dove voglio essere, con i miei. Questa è casa mia. Aupa Athletic".

A cura di Alessio Morra

Sembrava pronto a partire. Sembrava essersi scatenata un'asta tra Barcellona e Bayern Monaco, che aveva addirittura portato alla cancellazione di un murales. E invece Nico Williams non lascia l'Athletic Bilbao, e non solo raddoppia, ma triplica. Perché l'attaccante ha rinnovato fino al 2035. L'annuncio è arrivato via social, con tanto di video con le parole d'amore di Williams, che ha firmato un nuovo murales con il suo volto.

No a Barcellona e Bayern, Williams resta all'Athletic

Williams andrà via. Pareva certo l'addio. Prima il Bayern, poi il Barcellona hanno chiesto informazioni e avrebbero pure trattato. Con entrambe le squadre che a turno parevano pronte a prendere l'attaccante. Le sirene le ha sentite Nico, che poi però di concerto con la società ha deciso di rimanere dov'è e cioè all'Athletic Bilbao, facendo una scelta dettata dal cuore. Rinnovo addirittura fino al 2035, con clausola aumentata del cinquanta percento.

Lieto fine per Williams, l'Athletic e i suoi tifosi, che hanno sentito parole al sapor di miele da Williams che in un video ha detto: "Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia gente, questa è casa mia".

Williams rinnova fino al 2035 e firma il suo murales

Nel video in cui viene dato l'annuncio appare, ovviamente, Nico Williams, che prima di sbucare nello spogliatoio dell'Athletic e di usare parole forti come cuore e casa ha messo la sua firma al murales, con il suo volto, che era stato cancellato (per presunto alto tradimento) e che ora è stato risistemato.

Questo il comunicato del club: "L’Athletic Club e Nico Williams hanno raggiunto un accordo per estendere il suo contratto, in scadenza nel 2027, per otto stagioni, fino al 30 giugno 2035. La clausola rescissoria aumenta di oltre il 50% rispetto a quella precedente. La filosofia sportiva liberamente scelta dall’Athletic è una caratteristica unica che rende orgogliosi il Club, i suoi soci (che ne sono i proprietari) e i suoi tifosi. Il passo avanti compiuto da Nico Williams con questo rinnovamento riempie di orgoglio l’intera famiglia dell’Athletic Club e dipinge un quadro di un futuro tanto ambizioso quanto entusiasmante. Questo è il famoso Athletic, il famoso Athletic Club”.