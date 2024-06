Cosa serve all’Italia contro la Croazia per andare agli ottavi: il rischio è arrivare ultimi

video suggerito

L'Italia dopo la sconfitta contro la Spagna agli Europei può ancora qualificarsi agli ottavi. La Nazionale è padrona del proprio destino contro la Croazia a Euro 2024.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia è stata battuta dalla Spagna nella seconda partita della fase a gironi degli Europei. Cosa serve ora alla Nazionale, che sfiderà nell'ultimo match del gruppo la Croazia, per qualificarsi agli ottavi di Euro 2024? Agli azzurri basterà un pareggio nella sfida in programma lunedì 24 giugno, per passare come seconda. In caso di sconfitta invece l'Italia dovrà sperare di essere una delle miglior terze, tenendo d'occhio il risultato di Spagna-Albania. In uno scenario la formazione di Luciano Spalletti potrebbe anche finire come ultima, ed essere eliminata. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cosa serve all'Italia per andare agli ottavi degli Europei

Niente è ancora perso per l'Italia dopo la sconfitta contro la Spagna. Gli azzurri al momento ancora secondi, con 3 punti, sono padroni del proprio destino nell'ultimo match contro la Croazia. Alla Nazionale basterebbe un punto per qualificarsi agli ottavi come seconda alle spalle della Spagna. Questo a prescindere dal risultato del match tra le Furie Rosse e l'Albania. Anche nel caso in cui gli iberici dovessero perdere con la nazionale albanese, e di arrivo a pari punti con l'Italia sarebbe decisivo il risultato dello scontro diretto vinto dalla squadra di Spalletti.

Cosa succede se l'Italia perde con la Croazia a Euro 2024

Cosa succede invece nel caso in cui l'Italia dopo la Spagna dovesse perdere anche contro la Croazia nell'ultima partita del girone? La situazione sarebbe più complessa e tutto dipenderebbe anche dal risultato di Spagna-Albania. In questo caso la Nazionale di Spalletti sarebbe terza dietro Spagna e Croazia e dovrebbe dunque sperare di qualificarsi tra le migliori terze.

La qualificazione potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui l'Albania non dovesse battere la Spagna. In questo caso l'Italia terza potrebbe passare appunto tra le migliori terze: con tre punti, gli azzurri dovrebbero finire tra le quattro migliori terze degli Europei. Se invece l'Albania dovesse battere una Spagna già certa del primo posto nel girone, allora l'Italia sarebbe addirittura ultima e quindi fuori dagli Europei.