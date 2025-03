video suggerito

Cosa sta succedendo alla Sampdoria e perché adesso rischia seriamente la retrocessione in Serie C La Sampdoria rischia davvero di retrocedere in Serie C alla fine di questa stagione: cosa è andato storto per i blucerchiati che sono a un passo dal baratro.

A cura di Ada Cotugno

La Sampdoria rischia seriamente di retrocedere in Serie C al termine di una stagione disastrosa, in cui tutto è andato storto. I numeri dei blucerchiati sono terribili: soltanto due vittorie nelle ultime 21 partite e 6 in tutto il campionato, un bottino da retrocessione sicura certificato dal diciassettesimo posto in campionato con 32 punti in 31 partite. Ma neanche la zona playout è assicurata, perché il calendario è complicato e la squadra di Semplici rischia di finire sul fondo della classifica, assieme alle altre squadre che saluteranno la Serie B dopo queste ultime sette giornate.

Sulla panchina si sono avvicendati tre allenatori, Pirlo, Sottil e Semplici, ma nessuno è riuscito a trovare una quadra per il club che all'inizio dell'anno aveva ambizioni da grande. Sognava il ritorno sul palcoscenico della Serie A, ma le aspettative non sono mai state soddisfatte e fin da subito si è capito che sarebbe stato un campionato in cui dover stringere i denti per evitare un nuovo capitombolo.

Cosa è successo alla Sampdoria

Le ultime 21 partite sono state un completo disastro per i blucerchiati che hanno vinto soltanto due volte. L'atteggiamento è stato arrendevole ma anche dal punto di vista tecnico ci sono stati più bassi che alti: la squadra non reagisce, subisce più rimonte di tutte le altre e si scioglie con una facilità disarmante, caratteristiche che l'hanno portata a un passo dalla zona retrocessione. Rischia seriamente di andare in Serie C e i margini per potersi salvare diventano più sottili giornata dopo giornata: la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone nell'ultima giornata è l'ennesimo passo falso, il manifesto di tutto ciò che non è andato negli ultimi mesi.

Neanche il doppio cambio di allenatore è servito, perché Sottil non è stato in grado di dare una direzione alla squadra dopo Pirlo e Semplici ha fallito la missione salvezza. I tifosi invocano un quarto tecnico, magari uno specialista come Iachini o addirittura il ritorno dell'ex Juve per tentare di salvare tutto nelle ultime 9 giornate. Ma il calendario non sorride alla Sampdoria: dovranno ancora affrontare big come Spezia, Juve Stabia e Cremonese, oltre allo scontro diretto con il Cittadella che non sarà affatto semplice, dato che in questa stagione i duelli testa a testa con le rivali per la salvezza sono stati il punto debole. I blucerchiati hanno perso tutte le partite cruciali per scalare la classifica, come nel caso dell'ultimo KO contro il Frosinone o la sconfitta contro il Sudtirol. Servirà trovare una serie di vittorie per evitare la retrocessione diretta e restare aggrappati almeno ai playout, una delle pochissime possibilità che la Samp ha di evitare la Serie C.