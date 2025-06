video suggerito

Lo Zenit annuncia di aver donato denaro al Barcellona per comprare Nico Williams: perché lo ha fatto L'annuncio dello Zenit San Pietroburgo di aver donato soldi al Barcellona "per Nico Williams" ha colto tutti di sorpresa: poi il club russo dà la spiegazione.

A cura di Paolo Fiorenza

Nella saga di calciomercato che vede Nico Williams vicino al trasferimento al Barcellona c'è da sciogliere il nodo del pagamento della clausola da 62 milioni, cifra che l'Athletic Bilbao vuole ricevere in un'unica soluzione, mentre i catalani sarebbero anche disposti a pagare di più, ma facendolo a rate, a causa delle loro perduranti difficoltà di bilancio. È molto probabile che l'operazione vada comunque in porto (i tifosi baschi non l'hanno presa benissimo), intanto c'è una terza squadra che a sorpresa è entrata nella vicenda, annunciando un aiuto economico al Barcellona proprio per poter acquistare il 22enne Williams: lo Zenit San Pietroburgo.

L'annuncio dello Zenit su TikTok: mandati soldi al Barcellona

Il club della massima serie russa ha annunciato su TikTok di aver donato del denaro al Barcellona, precisando la ‘causale del versamento': "Per Nico Williams dallo Zenit". Dopo l'iniziale smarrimento, si è capito che chiaramente è un annuncio scherzoso, nessun rublo o euro è stato bonificato da San Pietroburgo alla Catalogna, men che meno per dare una mano alle boccheggianti casse della società di Laporta.

È tutto uno scherzo: c'entra l'operazione Malcom nel 2019

Dopo che un account della tifoseria del Barcellona ha pubblicato su X uno screenshot della ‘donazione' in questione, il profilo ufficiale dello Zenit ha fornito contesto e spiegazione del gesto: "Ci avete dato Malcom, siamo così felici di aiutarvi!". Il riferimento è all'attaccante brasiliano arrivato al club russo nel 2019 dal Barcellona, dopo una sola stagione (abbastanza deludente) al Camp Nou. Malcom peraltro non fu certo ‘regalato' dai blaugrana allo Zenit, che lo pagarono ben 40 milioni di euro più 5 di bonus.

L'acquisto si è rivelato azzeccatissimo: l'ex Corinthians e Bordeaux ha collezionato oltre 100 presenze con la squadra di San Pietroburgo ed è stato il capocannoniere della Premier League russa nel 2022/23, stagione in cui lo Zenit è stato incoronato campione nazionale. L'esterno d'attacco è poi stato venduto nel 2023 all'Al Hilal per circa 60 milioni di euro e adesso è tuttora al servizio di Simone Inzaghi (ha giocato da titolare all'esordio nel Mondiale del Club, il pareggio 1-1 col Real Madrid).