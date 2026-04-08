Szczesny non vuole farsi vedere e chiede a Bardghji di coprirlo: poi si fa uno snus in panchina

Un video che mostra Wojciech Szczesny nascondersi sulla panchina del Barcellona per farsi uno snus al riparo dalle telecamere è diventato virale, con milioni di visualizzazioni. Che il portiere polacco ex Juve sia un accanito fumatore non è un segreto, e lui stesso in passato lo ha ammesso più volte, tuttavia anche a lui deve essere sembrato troppo far vedere la sua dipendenza dalla nicotina durante lo svolgimento del proprio lavoro: ‘Tek' era sì in panchina in mezzo alle riserve del Barcellona a Madrid sabato scorso, in occasione del match vinto 2-1 contro l'Atletico, ma era pur sempre a disposizione di Flick.

Szczesny chiede a Bardghji di nasconderlo alle telecamere mentre si infila lo snus in bocca

Le immagini sono chiare: Szczesny, seduto in panchina a fare da riserva al titolare Joan Garcia, a un certo punto ha chiesto al giovane Roony Bardghji di coprirlo all'occhio delle telecamere per infilarsi uno snus in bocca senza farsi beccare. Il polacco, che compirà 36 anni tra qualche giorno e ha ancora un anno di contratto col Barcellona, si è chinato dietro il compagno di squadra, avvicinatosi allo scopo a lui. Poi il resto si è intuito, avendo visto in precedenza che il portiere aveva tra le mani la bustina. Se l'è dunque infilata sotto il labbro, buttando tranquillamente la cartina sotto la sedia.

Cos'è lo snus, come si assume, se è legale

Lo snus è un tabacco umido senza fumo di origine svedese. È tabacco macinato, umidificato, pastorizzato e aromatizzato, venduto in barattoli. Come tale è bandito in tutta l'Unione Europea, comprese Spagna e Italia, tranne appunto la Svezia. Esiste tuttavia anche la versione moderna, sotto forma di bustine di nicotina che non contengono tabacco, ma solo nicotina, acqua, fibre vegetali e aromi: queste sono le più comuni oggi e quelle usate (legalmente) da Szczęsny nel video in questione.

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Molto diffuso tra i calciatori della Premier, lo snus in bustine si usa posizionandolo tra il labbro superiore e la gengiva sottostante. Si tiene lì per 30-60 minuti, durante i quali la nicotina viene assorbita direttamente dalla mucosa orale. Alla fine si sputa la bustina, dunque non si mastica e non si fuma. In Spagna lo snus è legale in questa forma, ma il futuro è a rischio, visto che il governo propone forti restrizioni: 0,99 mg di nicotina al massimo per bustina e il divieto aromi diversi dal tabacco. Se passasse questa normativa, il suo utilizzo crollerebbe. Insomma, pur regolamentato, lo snus non è esattamente ben visto ed è per questo che Szczesny lo ha assunto in maniera quasi clandestina.