Spagna-Italia Under 21, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita L'Italia Under 21 e la Spagna sono già qualificate ai quarti di finale ma si affrontano per il primo posto nel girone: tutto quello che c'è da sapere sul big match del Gruppo A degli Europei Under 21.

A cura di Ada Cotugno

Italia-Spagna ha sempre il suo fascino, ma agli Europei Under 21 le due squadre si affronteranno con la qualificazione ai quarti di finale già messa in archivio. Con due vittorie nelle prime due partite le nazionali hanno già ipotecato i primi due posti nel girone e gli Azzurrini scenderanno in campo con l'obiettivo di segnare più gol per prendersi il primo posto nel girone: non ci sono troppi calcoli da fare contro le Furie Rosse che saranno comunque un test importante per i ragazzi di Carmine Nunziata in vista delle gare a eliminazione diretta. Il big match del Gruppo A si giocherà alla City Arena Trnava oggi alle 21 e sarà visibile sui canali Rai.

Partita: Spagna-Italia Under 21

Quando: martedì 17 giugno 2025

Orario: 21:00

Dove: City Arena Trnava

Diretta TV: Rai 2

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Europei Under 21

Dove vedere Spagna-Italia Under 21 in TV: la diretta in chiaro

Come le altre gare degli Azzurrini, anche Spagna-Italia Under 21 verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai. L'ultima partita della fase a gironi sarà visibile su Rai 2, con il calcio d'inizio fissato per le ore 21:00

Dove vedere Spagna-Italia Under 21 in streaming

In contemporanea l'ultima partita valida per la fase a gironi degli Europei 2021 sarà trasmessa anche in streaming, in maniera del tutto gratuita. La diretta sarà messa a disposizione sulla piattaforma RaiPlay, disponibile sia tramite browser su dispositivi mobili e desktop, sia scaricando l’app ufficiale.

Spagna-Italia Under 21, le probabili formazioni della partita degli Europei Under 21

Nonostante l'Italia Under 21 sia già qualificata ai quarti di finale non ci saranno troppi cambi nella formazione di Nunziata, dato che la gara vale il primo posto del girone. Confermato Gnonto come centravanti, dietro di lui ci saranno Casadei e Koleosho. Spagna in campo con possibile 4-2-3-1, Sanchez, Torre e Lopez a supporto della minaccia principale, Joseph.

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. CT: Denia.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto. CT: Nunziata.