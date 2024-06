Spalletti spiritato, urlacci per tutta la partita a Frattesi: il problema è sempre lo stesso

video suggerito

Spalletti spiritoso, urlacci per tutta la partita a Frattesi: il problema è sempre lo stesso Davide Frattesi è stato il destinatario prediletto degli urlacci di Luciano Spalletti durante Italia-Albania: al centrocampista dell'Inter il Ct rimproverava sempre la stessa cosa.

A cura di Paolo Fiorenza

Uno spettacolo nello spettacolo Luciano Spalletti durante la prima partita dell'Italia agli Europei appena iniziati in Germania: il Ct azzurro è apparso più volte quasi posseduto mentre era a bordo campo e si dimenava per dare istruzioni ai calciatori azzurri che evidentemente non rispettavano le sue consegne durante il match vinto contro l'Albania. Più che altro, come sottolineato anche spesso in telecronaca, l'oggetto degli urlacci del Ct azzurro era soprattutto un giocatore, Davide Frattesi. Il problema, a giudicare dai ‘dolci inviti' di Spalletti a lui rivolti, era sostanzialmente sempre lo stesso: la posizione del centrocampista dell'Inter, sia in fase di possesso sia quando la palla ce l'avevano gli albanesi.

Gli urlacci di Spalletti a Frattesi: "Devi andare là!"

È la ‘Spalletti cam', ovvero la telecamera fissa predisposta da Sky sul nostro Ct, a mostrare nel dettaglio – con tanto di sottotitoli, ma l'audio è chiarissimo – il contenuto delle frasi lanciate in campo dal 65enne allenatore di Certaldo, ma anche il livello di decibel e furia verbale che ci ha messo dentro. "Davide, stai troppo nel traffico!", "Davide, devi essere là ora! Devi andare là, devi andare là!", "Davide, quando si riporta palla devi venire via dalla linea difensiva, devi venire via!".

Luciano Spalletti indemoniato durante Italia-Albania

Frattesi pilastro nell'Italia di Spalletti

Parole dettate non solo dal perfezionismo maniacale di Spalletti e dall'urgenza del momento, ma anche dalla stima enorme del Ct azzurro nei confronti del 24enne calciatore fresco di Scudetto con l'Inter. Il duttile Frattesi è rimasto in campo contro l'Albania per l'intera partita, segno evidente che è ritenuto un pilastro di questa squadra, laddove invece nella formazione nerazzurra quest'anno è stata dura trovare spazio dietro l'inamovibile terzetto di centrocampo formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Il pallonetto di Frattesi miracolosamente deviato sul palo da Strakosha

Sabato sera il calciatore romano è stato preziosissimo con i suoi lampi, andando vicinissimo al gol con uno scavetto che solo un prodigioso Strakosha è riuscito a deviare sul palo. Una prestazione di qualità e quantità: Frattesi farà bene ad abituarsi alle ramanzine di Spalletti, visto che potrebbe giocare parecchio in questi Europei. E si spera, anche a lungo.