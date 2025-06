video suggerito

Courtois rimprovera un compagno del Real in diretta TV all’intervallo: “Fa sempre lo stesso errore” Thibaut Courtois sfrutta l’intervista all’intervallo di Real Madrid-Pachuca per scagliarsi contro un compagno di squadra e rimproverarlo in diretta TV: “Fa sempre lo stesso errore”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Real Madrid è riuscito a vincere 3-1 contro il Pachuca nella sua seconda partita della fase a gironi al Mondiale per Club non senza soffrire. Quella che sulla carta sembrava infatti una sfida più che abbordabile per i Blancos sin da subito si è trasformata in una partita difficile che le Merengues sono riuscite comunque a portare a casa. Tutto a causa dell'espulsione di Asencio che dopo 7 minuti ha lasciato la sua squadra in dieci uomini. Il difensore, prodotto del settore giovanile del Real, si è resto protagonista di un fallo da ultimo uomo che ha costretto l'arbitro al rosso diretto.

Un errore imperdonabile anche per uno come Thibaut Courtois che, nonostante l'esperienza, non ha di certo risparmiato frasi critiche nei confronti del suo compagno di squadra protagonista del fallo. La trattenuta di Asencio è stata punita con l'espulsione ma dopo il Real ha trovato lo stesso due gol con Bellingham e Arda Guler chiudendo il primo tempo sul 2-0. All'intervallo il portiere belga però ha sfruttato la classica intervista a DAZN che chiude i primi 45 minuti proprio per rivolgere una critica pubblica in diretta tv allo stesso Asencio manifestando il proprio disappunto.

Courtois sfrutta la possibilità di quell'intervista anche per lanciare un messaggio ben preciso. Dire pubblicamente determinate cose vuol dire anche mettere il giocatore di fronte ai propri limiti anche a rischio di beccarsi insulti dai tifosi, ma è un gesto utile a farlo crescere. "Sono due partite che lo stesso errore viene ripetuto due volte – ha tuonato Courtois parlando di Asencio -. Forse sembrano lievi, ma dobbiamo essere più intelligenti e non commettere più questo genere di errori", ha concluso il portiere belga a DAZN in riferimento anche alla partita contro l'Al Hilal.

"Lo sa, e non c'è problema – ha spiegato ancora Courtois parlando del suo compagno di squadra -. Combatteremo per lui, vinceremo senza di lui, e quando tornerà, continueremo a vincere", ha aggiunto l'estremo difensore del Real Madrid prima di dirigersi nello spogliatoio del Real e rimettere insieme i pezzi di una partita che poteva mettersi davvero male per la squadra di Xabi Alonso. Il Real Madrid è stato invece bravo a segnare nella ripresa anche il terzo gol subendo soltanto la rete del definitivo 3-1 dal Pachuca a risultato ormai ampiamente definito.

Il gesto di Courtois in diretta tv all'intervallo di Real-Pachuca

Asencio è sembrato distratto dal movimento dell'avversario in occasione dell'espulsione. Stesso epilogo anche contro l'Al Hilal quando si fece rubare il tempo dall'attaccante della squadra di Simone Inzaghi e costretto ad atterrarlo in area di rigore beccandosi in quel caso solo un giallo ma provocando il rigore che ha poi permesso il pareggio alla compagine saudita. Insomma, quello di Courtois è sembrato un modo per spronare il giocatore a tornare al meglio in campo dopo la squalifica dopo due errori da non commettere, specie a questi livelli.