video suggerito

Frattesi si opera di ernia inguinale: quanto resterà fermo e quando potrà tornare in campo L’Inter perderà Frattesi per tutta la preparazione estiva: il giocatore ha scelto di operarsi di ernia inguinale per risolvere un problema che lo tormenta da molto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter dovrà rinunciare a Davide Frattesi per un po', per permettere al giocatore di superare un problema che lo tormenta da diversi mesi: il centrocampista dovrà operarsi per guarire un'ernia inguinale che lo infastidisce da tantissimo tempo e che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro del Mondiale per Club. Un'operazione semplice che però richiederà qualche settimana di riposo, nella speranza di poter tornare in perfetta forma e giocarsi le sue carte con Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il giocatore verrà operato a Milano la prossima settimana e potrebbe restare fermo per circa un mese, saltando tutta la preparazione estiva e tornando in tempo per l'inizio del prossimo campionato.

Quanto starà fuori Frattesi dopo l'operazione

Bisognerà pazientare per vederlo in azione e capire anche cosa ne sarà di lui in questo calciomercato. La prossima settimana Frattesi si sottoporrà a un intervento chirurgico di ernioplastica, un'operazione che non può più rimandare. Il problema lo tormenta già dalla semifinale di Champions League contro il Barcellona, decisa proprio da un suo gol, e con il passare delle settimane non gli ha dato sollievo.

Per questo motivo non ha potuto partecipare al Mondiale per Club ed è dovuto rientrare in Italia assieme ad altri compagni di squadra. La prossima settimana proverà a risolvere questo problema fisico con l'operazione che richiederà poi un periodo di riposo piuttosto lungo: si parla di circa 20 o 30 giorni per riprendersi completamente e poter tornare ad allenarsi agli ordini di Chivu. Poi resterà da capire quale sarà il suo futuro e se avrà possibilità di giocare sue carte in nerazzurro anche per il prossimo campionato.