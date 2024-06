Italia-Croazia LIVE, la diretta della partita degli Europei 2024: Spalletti stravolge tutto, le formazioni ufficiali

La terza partita dell'Italia a EURO 2024 si potrà vedere in TV in chiaro su Rai 1. In telecronaca Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Croazia-Italia si potrà seguire anche su Sky, nello specifico sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In questo caso la telecronaca è affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Croazia-Italia si potrà vedere in streaming gratuitamente in chiaro, collegandosi sul sito di RaiPlay. Gli abbonati Sky potranno invece seguire la partita degli Europei sull'app Sky GO. Inoltre c'è la possibilità di usufruire di NOW, dove sarà possibile acquistare il singolo biglietto dell'evento.