Spalletti spiega perché ha stravolto l'Italia: "Ci sono stati comportamenti che non voglio rivedere" Spalletti ha spiegato perché ha rivoluzionato l'Italia in vista dell'ultimo match del girone B contro la Croazia: il CT motiva il cambio di uomini e di modulo con parole chiare e forti.

A cura di Vito Lamorte

Luciano Spalletti ha rivoluzionato l'Italia in vista dell'ultima partita del girone B di EURO 2024 contro la Croazia. Cambio di uomini e di modulo che il CT ha spiegato così a Sky Sport 24 nei minuti precedenti alla sfida di Lipsia: "Già in America abbiamo giocato così, a Empoli abbiamo giocato così. Anche le convocazioni facevano intendere che potevamo impostare la formazione così. Avevo l’esigenza di mettere uno vicino alla prima punta, abbiamo dato tante colpe a Scamacca ma è rimasto molto solo nella prima partita. E poi c’era l’esigenza di assorbire con la linea difensiva i tagli centrali che faranno dietro i nostri centrocampisti. Invece di fare uno che si abbassa da un lato e uno che si abbassa dall’altro, ne abbiamo due ad aspettarli e teniamo alta la qualità in mezzo al campo con Jorginho, Barella, Pellegrini e Raspadori".

Il commissario tecnico si è soffermato sullo stato di forma degli Azzurri: "I ragazzi stanno tutti abbastanza bene. Nell’ultima partita non siamo riusciti a fare quello che avevamo previsto. Ci sono stati comportamenti che non voglio rivedere. Però poi abbiamo le carte in regola per fare una partita equilibrata, anche se può sembrare in maniera differente. Noi vogliamo essere nelle condizioni di avere la sostanza per tenere la partita in equilibrio".

Spalletti: "Una di quelle sfide che ci renderà protagonisti o comparse"

Spalletti si è soffermato sull'importanza di questa sfida e su quello che può contare nelle storie calcistiche di ogni giocatore della Nazionale: "Le analisi si fanno sempre, non solo dell’ultima partita ma di tutto il percorso. Negli alti e bassi c’è sempre stata una crescita e questi calciatori hanno portato a casa quello che tutti speravano. Altrimenti sembra che si voglia dare una mano, ma invece gli si va a creare il problema della pressione. Questi ragazzi hanno fatto il loro dovere. Quella di oggi è una di quelle sfide che ci renderà protagonisti o comparse della nostra storia".

Spalletti cambia l'Italia: contro la Croazia si va col 3-5-2 e tanti cambi

Il CT dell'Italia sceglie il 3-5-2 e stravolge la squadra rispetto alle prime due uscite: Raspadori e Retegui in attacco, Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie laterali e in mezzo al campo Barella, Jorginho e Pellegrini. Davanti a Donnarumma ci sarà il trio difensivo composto da Darmian, Calafiori e Bastoni.