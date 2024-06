video suggerito

Europei oggi in TV, dove vedere Albania-Spagna: orario, formazioni e diretta streaming La Spagna gioca la terza partita del girone B a EURO 2024 contro l’Albania: De La Fuente farà un po’ di turnover dopo aver conquistato già il pass per gli ottavi di finale. Si gioca alla Düsseldorf Arena con fischio d’inizio alle ore 21:00, diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Spagna affronta l'Albania nell'ultimo turno del gruppo B di EURO 2024 con il pass per gli ottavi già in tasca. La partita che si giocherà oggi, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 21:00 alla Düsseldorf Arena è molto più importante per la selezione di Sylvinho che per la Roja, che è già qualificata come prima del girone e ora deve capire chi sarà la sua prossima avversaria.

La Spagna ha fatti bottino pieno elle prime due partite del torneo, battendo Croazia e Italia, e potrà far riposare qualche titolare facendo un po' di turnover in vista della fase ad eliminazione diretta. La squadra di Sylvinho ha un solo punto dopo un sconfitta contro l'Italia e il pareggio contro la Croazia e ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi.

Partita: Albania-Spagna

Dove: Düsseldorf Arena, Dusseldorf

Quando: lunedì 24 giugno 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport

Diretta Streaming: Sky Go, Now

Euro 2024, le probabili formazioni di Albania-Spagna

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Manaj, Asani. CT: Sylvinho.

SPAGNA (4-3-3): Remiro; Navas, Laporte, LeNormand, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz; Olmo, Oyarzabal, Perez. CT: De La Fuente.

Albania-Spagna, dove vederla in TV: in chiaro su Rai 1

La partita Albania-Spagna, che fanno parte dello stesso gruppo dell'Italia, sarà visibile in diretta TV solo per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201).

Dove vedere Albania-Spagna in diretta streaming

Austria-Francia si potrà seguire anche in diretta streaming su Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet) per gli abbonati Sky. La gara si può vedere anche su Now.

Il girone di Albania e Spagna agli Europei

Albania e Spagna fanno parte del gruppo B, lo stesso dell'Italia. Le Furie Rosse sono già qualificate per gli ottavi di finale mentre la nazionale albanese ha bisogno di una vittoria per poter sperare di rientrare come seconda o come terza del gruppo a seconda del risultato della partita tra Azzurri e Croazia. Questa la situazione prima dell'ultimo turno.

Spagna 6 punti (+4) Italia 3 punti (+1) Albania 1 punti (-1) Croazia 1 punti (-3)