Svolta Serie A: le decisioni del VAR visibili sui maxischermi degli stadi e tramite la voce dell'arbitro La Serie A ufficializza la decisioni di trasmettere le grafiche del VAR direttamente sui maxischermi degli stadi di Serie A. In Coppa Italia sarà inoltre sperimentata il sistema che consentirà all'arbitro attraverso la sua voce di spiegare il provvedimento adottato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Svolta in Serie A con l'introduzione del segnale del VARDict a partire dalla 30ª Giornata di Campionato. Si tratta della riproduzione delle grafiche televisive trasmesse durante controllo VAR sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un`eventuale revisione del VAR in corso o di un controllo VAR di lunga durata. Questo quanto comunicato ufficialmente questa mattina dalla Lega Serie A che rende nota questa importante novità improntata chiaramente a rendere ancora più trasparente la decisione tra arbitro e VAR in occasione di un check.

In occasione delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, inoltre, in seguito alla recente decisione assunta dall'IFAB in accordo con FIGC e AIA, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell'Arbitro all'interno degli stadi e in televisione. Una volontà precisa questa da parte della Lega che sottolinea come il tutto sarà limitato alla spiegazione delle sole decisioni prese dall'arbitro dopo l'intervento del VAR per ‘On-Field-Review'.

Il VAR in Serie A.

In pratica l'arbitro spiegherà al pubblico ciò che è stato deciso col VAR in cuffia sottolineando perché sia stata preso quel determinato provvedimento. Intanto sarà già piuttosto curioso vedere la reazione dei tifosi di Serie A quando sui monitor degli stadi vedranno proiettata la grafica del controllo VAR su un determinato episodio. Uno strumento che servirà sicuramente anche ai calciatori in campo a capire quanto accaduto senza dover perdere tempo a proseguire le proteste attorno al direttore di gara diventate ormai un rituale nel nostro campionato.

L'obiettivo della Serie A con queste nuove introduzioni

Con la diffusione del segnale audio dell'arbitro invece i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dello stesso arbitro. Un qualcosa che è già accaduto in alcune parti del mondo destando grossa soddisfazione per il risultato ottenuto. Sarà dunque curioso vedere già a partire da questo weekend di campionato la novità voluta fortemente dalla Lega Serie A per migliorare l'approccio di calciatori e tifosi nei confronti del VAR.