Quando gioca l’Italia contro l’Irlanda del Nord nei playoff Mondiali e chi sono i convocati

La Nazionale italiana si appresta a vivere uno dei momenti più delicati e importanti della sua storia recente in chiave Mondiali: giovedì 26 marzo 2026, alle ore 20:45 italiane, gli Azzurri di Rino Gattuso scendono in campo alla New Balance Arena di Bergamo per la semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord. Si gioca in una partita secca che in caso di parità al 90′ proseguirà con i tempi supplementari e rigori. Chi vincerà accederà alla finale in programma il 31 marzo, in trasferta, contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Per l'Italia è arrivato il momento della verità e non ci sarà margine di errore. La storia azzurra ai Mondiali è inchiodata alla gioia del 2006, poi amarezze, delusioni e clamorose esclusioni. Le ultime due edizioni dei Mondiali targate 2018 e 2022, sono miseramente sfumate sbattendo sul muro degli spareggi, aprendo le porte ad un incubo a occhi aperti che sta proseguendo tutt'oggi. La sfida all'Irlanda è il classico ultimo appello di una Nazionale passata nel mentre dalle mani di Luciano Spalletti a quelle di Rino Gattuso. Si giocherà in casa, un vantaggio non da poco contro una squadra nettamente inferiore sulla carta e che non ha una tradizione positiva: sette vittorie azzurre, tre pareggi e una sola sconfitta datata nel lontano 1958.

Gattuso ha insistito molto sulla mentalità, filo conduttore che ha espresso sia nelle sedute di allenamento a Coverciano sia in occasione dell'ultima parte del Girone di qualificazione: l'Italia ha provato a imporre il proprio gioco pur pagando a carissimo prezzo il doppio KO contro la Norvegia. Ora l'all in con l'Irlanda dove l'Italia dovrà sfruttare la qualità tecnica superiore senza farsi sorprendere dalla fisicità e dall'organizzazione difensiva nordirlandese. Per farlo, Gattuso ha deciso di inserire nella lista dei convocati lo "zoccolo duro" azzurro con una sola grande novità, Federico Chiesa.

Nella lista di 28 giocatori, l'attaccante del Liverpool è la nota più fresca, visto che mancava da tempo, richiamato all'occorrenza per arrivare all'obiettivo Mondiali 2026. Purtroppo, l'Italia deve fare i fronti anche con gli infortuni: non ci sarà Mattia Zaccagni, fermato da una lesione muscolare, mentre rimangono dubbi sulle condizioni fisiche di Sandro Tonali, reduce da un problema recente, e i giocatori dell'Inter, che formano l'ossatura azzurra, al momento non al top.

Il gruppo è comunque solido e bilanciato, con un blocco difensivo affidabile che punta soprattutto su Bastoni, Mancini e Calafiori, centrocampisti di qualità e esperienza, e un reparto offensivo che può contare su Kean, Raspadori, Retegui, Scamacca e Francesco Pio Esposito. I portieri convocati Donnarumma, Meret, Caprile e Carnesecchi formeranno il reparto arretrato, mentre in mezzo al campo nomi come Barella, Locatelli e Frattesi garantiranno equilibrio e inserimenti.

I 28 convocati da Gattuso per i playoff