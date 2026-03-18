Tonali esce per infortunio in Champions, Zaccagni fuori un mese: l’Italia di Gattuso perde i pezzi

A poco più di una settimana dai playoff per i Mondiali che l'Italia di Gattuso giocherà a partire dal prossimo 26 marzo contro l'Irlanda del Nord, arrivano pessime notizie sul fronte infortunati. Dopo la notizia di forfeit sicuro di Mattia Zaccagni che si è lesionato il muscolo della coscia destra e resterà indisponibile per almeno un mese, sta nascendo fortissima apprensione nei confronti di Sandro Tonali costretto ad uscire per un problema, al 56′ di Barcellona-Newcastle, match di ritorno degli ottavi di Champions League.

Cos'è successo a Sandro Tonali in Barcellona-Newcastle

Al 56′ di Barcellona-Newcastle, Sandro Tonali è rimasto a terra a seguito di un infortunio. Subito soccorso dallo staff medico dei Megpies il centrocampista italiano ha dovuto però desistere uscendo dal campo visibilmente sofferente e retto dai sanitari. Tornato prontamente negli spogliatoi ora si attendono notizie sulle sue reali condizioni: se il Newcastle perde uno dei suoi perni a centrocampo, ciò che preoccupa maggiormente è l'entità del problema proprio in vista dei playoff mondiali, visto che per Rino Gattuso, l'ex Milan è uno dei capisaldi della mediana.

Il rischio di perderlo è serio perché mancano solo dieci giorni alla sfida contro gli irlandesi, in programma allo Stadio di Bergamo, alle 20:45 di giovedì 26 marzo quando l'Italia si giocherà le chance di semifinale nella speranza di approdare nel match che vale il torneo iridato, contro la vincente di Galles-Bosnia, in programma il 31 marzo in orario e stadio ancora da stabilire. L'assenza di Tonali diventa ancor più seria se si pensa che il centrocampo azzurro dovrà già fare a meno di Mattia Zaccagni, fermato da un problema muscolare in Lazio-Milan.

Zaccagni, infortunio muscolare: fuori almeno un mese, addio playoff

"Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L'atleta ha già iniziato il protocollo di recupero". Questo il comunicato medico della Lazio che non lascia scampo a Gattuso e all'Italia: n termini di recupero si valuta un periodo non inferiore ai 30 giorni.