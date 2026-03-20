I convocati dell’Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali: Chiesa la sorpresa
L'Italia entra nel vivo dei playoff per accedere ai Mondiali 2026. È ufficiale la lista convocati diramata oggi dal CT Gennaro Gattuso. Ringhio ha chiamato 28 calciatori in vista della semifinale contro l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Allarme rientrato per Tonali, che è regolarmente in lista, mentre non c'è il nome di Zaccagni fuori per infortunio. La sorpresa è Federico Chiesa che torna dunque a vestire la maglia azzurra.
Confermato il blocco che Ringhio aveva scelto già nelle ultime uscite della fase a gironi con l'inamovibile Donnarumma in porta. Bastoni presente in difesa così come Palestra mentre a centrocampo c'è Pisilli. In attacco nessuna sorpresa: Retegui, Pio Esposito, Kean e Scamacca sono le punte a cui Gattuso si affiderà con la speranza che possano segnare più gol possibili. Questa dunque la lista ufficiale dei 28 calciatori dell'Italia convocati per questi playoff Mondiali.
PORTIERI
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Elia Caprile (Cagliari)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
- Alex Meret (Napoli)
DIFENSORI
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Riccardo Calafiori (Arsenal)
- Gianluca Mancini (Roma)
- Federico Gatti (Juventus)
- Alessandro Buongiorno (Napoli)
- Giorgio Scalvini (Atalanta)
- Diego Coppola (Paris FC)
- Marco Palestra (Cagliari)
- Federico Dimarco (Inter)
- Leonardo Spinazzola (Napoli)
- Andrea Cambiaso
CENTROCAMPISTI
- Sandro Tonali (Newcastle)
- Bryan Cristante (Roma)
- Nicolò Barella (Inter)
- Niccolò Pisilli (Roma)
- Davide Frattesi (Inter)
- Manuel Locatelli (Juventus)
ATTACCANTI
- Moise Kean (Fiorentina)
- Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
- Francesco Pio Esposito (Inter)
- Gianluca Scamacca (Atalanta)
- Giacomo Raspadori (Atalanta)
- Matteo Politano (Napoli)
- Federico Chiesa (Liverpool)
Il programma completo dei playoff Mondiali dell'Italia
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord – giovedì 26 marzo alle 20.45, a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia vs ITALIA – martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare), in trasferta