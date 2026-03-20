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I convocati dell’Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali: Chiesa la sorpresa

I convocati ufficiali dell’Italia di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. Il CT azzurro ha convocato 28 calciatori. Prima volta di Palestra, Federico Chiesa è la sorpresa.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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L'Italia entra nel vivo dei playoff per accedere ai Mondiali 2026. È ufficiale la lista convocati diramata oggi dal CT Gennaro Gattuso. Ringhio ha chiamato 28 calciatori in vista della semifinale contro l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Allarme rientrato per Tonali, che è regolarmente in lista, mentre non c'è il nome di Zaccagni fuori per infortunio. La sorpresa è Federico Chiesa che torna dunque a vestire la maglia azzurra.

Confermato il blocco che Ringhio aveva scelto già nelle ultime uscite della fase a gironi con l'inamovibile Donnarumma in porta. Bastoni presente in difesa così come Palestra mentre a centrocampo c'è Pisilli. In attacco nessuna sorpresa: Retegui, Pio Esposito, Kean e Scamacca sono le punte a cui Gattuso si affiderà con la speranza che possano segnare più gol possibili. Questa dunque la lista ufficiale dei 28 calciatori dell'Italia convocati per questi playoff Mondiali.

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  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  • Elia Caprile (Cagliari)
  • Marco Carnesecchi (Atalanta)
  • Alex Meret (Napoli)

DIFENSORI

  • Alessandro Bastoni (Inter)
  • Riccardo Calafiori (Arsenal)
  • Gianluca Mancini (Roma)
  • Federico Gatti (Juventus)
  • Alessandro Buongiorno (Napoli)
  • Giorgio Scalvini (Atalanta)
  • Diego Coppola (Paris FC)
  • Marco Palestra (Cagliari)
  • Federico Dimarco (Inter)
  • Leonardo Spinazzola (Napoli)
  • Andrea Cambiaso

CENTROCAMPISTI

  • Sandro Tonali (Newcastle)
  • Bryan Cristante (Roma)
  • Nicolò Barella (Inter)
  • Niccolò Pisilli (Roma)
  • Davide Frattesi (Inter)
  • Manuel Locatelli (Juventus)

ATTACCANTI

  • Moise Kean (Fiorentina)
  • Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
  • Francesco Pio Esposito (Inter)
  • Gianluca Scamacca (Atalanta)
  • Giacomo Raspadori (Atalanta)
  • Matteo Politano (Napoli)
  • Federico Chiesa (Liverpool)

Il programma completo dei playoff Mondiali dell'Italia

  • Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord – giovedì 26 marzo alle 20.45, a Bergamo
  • Eventuale finale: Galles/Bosnia vs ITALIA – martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare), in trasferta
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