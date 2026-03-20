I convocati dell’Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali: Chiesa la sorpresa

I convocati ufficiali dell’Italia di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. Il CT azzurro ha convocato 28 calciatori. Prima volta di Palestra, Federico Chiesa è la sorpresa.

L'Italia entra nel vivo dei playoff per accedere ai Mondiali 2026. È ufficiale la lista convocati diramata oggi dal CT Gennaro Gattuso. Ringhio ha chiamato 28 calciatori in vista della semifinale contro l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Allarme rientrato per Tonali, che è regolarmente in lista, mentre non c'è il nome di Zaccagni fuori per infortunio. La sorpresa è Federico Chiesa che torna dunque a vestire la maglia azzurra.

Confermato il blocco che Ringhio aveva scelto già nelle ultime uscite della fase a gironi con l'inamovibile Donnarumma in porta. Bastoni presente in difesa così come Palestra mentre a centrocampo c'è Pisilli. In attacco nessuna sorpresa: Retegui, Pio Esposito, Kean e Scamacca sono le punte a cui Gattuso si affiderà con la speranza che possano segnare più gol possibili. Questa dunque la lista ufficiale dei 28 calciatori dell'Italia convocati per questi playoff Mondiali.

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Elia Caprile (Cagliari)

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Alex Meret (Napoli)

DIFENSORI

Alessandro Bastoni (Inter)

Riccardo Calafiori (Arsenal)

Gianluca Mancini (Roma)

Federico Gatti (Juventus)

Alessandro Buongiorno (Napoli)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Diego Coppola (Paris FC)

Marco Palestra (Cagliari)

Federico Dimarco (Inter)

Leonardo Spinazzola (Napoli)

Andrea Cambiaso

CENTROCAMPISTI

Sandro Tonali (Newcastle)

Bryan Cristante (Roma)

Nicolò Barella (Inter)

Niccolò Pisilli (Roma)

Davide Frattesi (Inter)

Manuel Locatelli (Juventus)

ATTACCANTI

Moise Kean (Fiorentina)

Mateo Retegui (Al-Qadsiah)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Gianluca Scamacca (Atalanta)

Giacomo Raspadori (Atalanta)

Matteo Politano (Napoli)

Federico Chiesa (Liverpool)

Il programma completo dei playoff Mondiali dell'Italia