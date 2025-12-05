Quando gioca l’Italia per i playoff dei Mondiali 2026: date e ora delle prossime partite

Sono due le date sul calendario dell'Italia impegnata nei playoff per i Mondiali 2026: il 26 marzo 2026 si gioca la semifinale con l'Irlanda del Nord e, se tutto va bene, il 31 marzo è in programma la finale contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina. Nel primo caso la Nazionale beneficerà del fattore campo perché disputerà il match in casa, quasi sicuramente allo stadio di Bergamo (ipotesi molto gradita a Gattuso anche per motivi scaramantici). Nel secondo, come da sorteggio, gli Azzurri saranno di scena in trasferta, ed è lì che contenderanno il posto disponibile per andare in Coppa del Mondo. Ammesso riescano a qualificarsi, la possibilità di essere estratti in un girone di ferro è altissima. Perché? L'Italia è in quarta fascia, la peggiore e per questo può trovarsi all'interno di un gruppo come l'Argentina campione in carica oppure la temibilissima Spagna.

Italia ai Playoff dei Mondiale 2026, quando gioca: il calendario

In cinque giorni a marzo l'Italia si gioca l'ultima possibilità di accedere ai Mondiali 2026 dopo aver mancato la partecipazione nel 2018 e nel 2022. Il primo incontro in calendario è previsto per il 26 marzo, in caso di vittoria l'ultimo ostacolo da superare è cinque giorni dopo. Di seguito nel dettaglio il calendario con indicazione delle date, degli avversari e degli orari (al momento solo ipotetici in attesa di comunicazioni ufficiali):

Italia-Irlanda del Nord – giovedì 26 marzo alle 18 o alle 20.45 (in casa) Eventuale finale Galles-Bosnia vs Italia – martedì 31 marzo alle 18 o alle 20.45 (trasferta).

Come funzionano i playoff e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali

Sono 16 le selezioni che prendono parte ai playoff, come da regolamento: le 12 seconde classificate dei gironi oltre alle 4 ripescate dalla Nations League. Tutte sono state sorteggiate e abbinate in calendario in 4 percorsi distinti che si articolano su due semifinali secche e una finale in gara unica. Per qualificarsi ai Mondiali 2026 l'Italia ha un solo risultato a disposizione: deve vincere due partite così da figurare tra le 4 nazionali che usciranno dai quattro percorsi degli spareggi continentali (oltre ai 2 dell'Interzona).

Il possibile girone dell'Italia ai Mondiali 2026

Ammesso che la Nazionale di Gattuso riesca a partecipare alla prossima edizione della Coppa del Mondo, in quale girone potrebbe finire? Il posizionamento degli Azzurri in quarta fascia fornisce già un indirizzo chiaro: ovvero, ritrovarsi una delle selezioni più forti al mondo lungo la prima parte del cammino. Il girone peggiore – al momento solo ipotetico – potrebbe essere quello con Argentina, una tra Marocco (semifinalista in Qatar), Senegal o Croazia dalla seconda fascia o addirittura la stessa Norvegia (posizionata in 3ª fascia). Si tratta solo di previsioni, le stesse che per un brutto scherzo della sorte potrebbero collocarsi nel gruppo con la Spagna Campione d'Europa, la Francia, l'Inghilterra o la Germania.