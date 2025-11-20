Italia-Irlanda del Nord ai playoff Mondiali, finale con Galles o Bosnia: quando si giocano le partite

I sorteggi dei playoff per i Mondiali 2026 sono stati effettuati. L'Italia affronterà in semifinale l'Irlanda del Nord, si giocherà giovedì 26 marzo in casa, in Italia. Se la Nazionale vincerà tornerà in campo martedì 31 marzo contro la vincente di Galles-Bosnia. Il sorteggio è tutto sommato positivo, anche se l'Italia giocherà fuori casa l'eventuale finale.

Le avversarie dell'Italia nei playoff dei Mondiali a marzo

L'Italia giovedì 26 marzo con ogni probabilità a Bergamo, scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord. Partita che si disputerà in gara secca. Chi vincerà si qualificherà per la finale che si terrà martedì 31 marzo, in ogni caso l'Italia giocherebbe fuori casa contro la vincente di Galles-Bosnia.

Gli accoppiamenti dei playoff dei Mondiali 2026

Percorso A: Italia-Irlanda del Nord, Galles-Bosnia. Le vincenti si affronteranno in finale.

Percorso B: Ucraina-Svezia, Polonia-Albania. Le vincitrici delle semifinali si sfideranno in finale.

Percorso C: Turchia-Romania, Slovacchia-Kosovo. Le vincenti si troveranno in finale.

Percorso D: Danimarca-Macedonia del Nord, Repubblica Ceca-Irlanda. Chi vincerà le semifinali troverà le finali.

Il sorteggio dei playoff Intercontinentali

Percorso 1: semifinale Nuova Caledonia-Giamaica, chi vince sfida in finale il Congo.

Percorso 2: semifinale Bolivia-Suriname, chi vince sfiderà in finale l'Iraq.

Le date dei playoff di marzo con l'Italia

Gli orari delle partite saranno fissati più avanti. Ma le date sono certe. L'Italia scenderà in campo giovedì 26 marzo, probabilmente a Bergamo, contro l'Irlanda del Nord. Se la Nazionale vincerà cinque giorni dopo, cioè martedì 31 marzo, se la vedrà contro il Galles o la Bosnia.

L'Italia per la quarta volta nella sua storia disputa i playoff dei Mondiali, la terza consecutiva. Le ultime due è andata male. Ma ora non è già il tempo di pensarci. Gattuso avrà quattro mesi a disposizioni per preparare la semifinale ed eventualmente (si spera) la finale contro il Galles e la Bosnia, che schiera ancora in attacco l'inossidabile Edin Dzeko.