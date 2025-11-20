Sorteggi playoff Mondiali, l’avversaria dell’Italia in diretta: spauracchi Svezia e Macedonia del Nord

Oggi alle 13, nella sede della FIFA a Zurigo, il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026 rivelerà quali sono gli avversari che l'Italia affronterà per essere una delle 4 squadre qualificate sulle 16 che compongono la griglia. L'evento sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming su Rai Sport, mentre gli abbonati potranno seguirla su Sky Sport 24, NOW e Sky Go. La Nazionale di Gattuso è in prima fascia e sarà abbinata a una selezione della quarta fascia: Svezia 43ª nel Ranking FIFA, Romania 47ª, Macedonia del Nord 65ª, Irlanda del Nord 69ª. Di queste, Svezia e Macedonia del Nord sono gli spauracchi da evitare anche in virtù dei precedenti: furono proprio loro e eliminare gli Azzurri nei playoff per Russia 2018 e Qatar 2022.

Da calendario la semifinale è in programma il 26 marzo e la Nazionale di Gattuso la giocherà in casa (perché in prima fascia), quasi sicuramente a Bergamo, contro una delle selezioni della quarta fascia. L'eventuale finale è prevista con una delle squadre di seconda o terza fascia associate in tabellone: la sede della sfida decisiva in programma per il 31 marzo (in casa o in trasferta) sarà estratta a sorte.