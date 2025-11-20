Sorteggi playoff Mondiali, l’avversaria dell’Italia in diretta: spauracchi Svezia e Macedonia del Nord

Oggi alle 13, nella sede della FIFA a Zurigo, il sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026 rivelerà quali sono gli avversari che l'Italia affronterà per essere una delle 4 squadre qualificate sulle 16 che compongono la griglia. L'evento sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming su Rai Sport, mentre gli abbonati potranno seguirla su Sky Sport 24, NOW e Sky Go. La Nazionale di Gattuso è in prima fascia e sarà abbinata a una selezione della quarta fascia: Svezia 43ª nel Ranking FIFA, Romania 47ª, Macedonia del Nord 65ª, Irlanda del Nord 69ª. Di queste, Svezia e Macedonia del Nord sono gli spauracchi da evitare anche in virtù dei precedenti: furono proprio loro e eliminare gli Azzurri nei playoff per Russia 2018 e Qatar 2022.
Da calendario la semifinale è in programma il 26 marzo e la Nazionale di Gattuso la giocherà in casa (perché in prima fascia), quasi sicuramente a Bergamo, contro una delle selezioni della quarta fascia. L'eventuale finale è prevista con una delle squadre di seconda o terza fascia associate in tabellone: la sede della sfida decisiva in programma per il 31 marzo (in casa o in trasferta) sarà estratta a sorte.
Svezia e Macedonia del Nord gli spauracchi da evitare (e di cui vendicarsi)
Svezia e Macedonia del Nord sono le avversarie più "pericolose" per l'Italia. Il motivo? Anzitutto scaramantico, considerato che proprio a loro sono legate le delusioni più cocenti. A novembre 2017 lo 0-0 a San Siro contro gli scandinavi sbarrò il passo alla Nazionale verso Russia 2018 e costò la panchina al ct di allora, Ventura. A Marzo 2022 la beffa fu più atroce: al 92° il gol segnato da Trajkovski chiuse le porte di Qatar 2022 alla squadra di Mancini. Un'eliminazione che fu durissima e destò scalpore perché la squadra Campione d'Europa nel 2021 restò fuori dalla Coppa iridata.
Quali sono le fasce del sorteggio e le squadre qualificate
Sono 16 le squadre che figurano nella griglia dei playoff, di cui oggi sono sorteggiati gli abbinamenti in tabellone per le semifinali (26 marzo) e le finali (31 marzo) che spalancano la strada verso i Mondiali 2026. Si tratta delle 12 nazionali seconde classificate nei gironi (nel Gruppo I gli Azzurri sono arrivati alle spalle della Norvegia che li ha umiliati a San Siro) oltre alle 4 meglio piazzate in Nations League. Le selezioni sono divise in 4 fasce, l'Italia di Gattuso è in 1ª. Di seguito la griglia:
- Prima fascia Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina;
- Seconda fascia Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia;
- Terza fascia Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo;
- Quarta fascia Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord.
Italia in prima fascia: le possibili avversarie
La Nazionale ha un piccolo vantaggio nel sorteggio playoff per i Mondiali 2026: è in prima fascia, collocazione grazie alla quale giocherà in casa la semifinale, e in tabellone sarà abbinata a una delle selezioni presenti in quarta fascia. Quali sono? Due evocano brutti ricordi, si tratta della Svezia e della Macedonia del Nord, che esclusero gli Azzurri da Russia 2018 e Qatar 2022. Le altre due che completano la griglia sono Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.
Dove vedere i sorteggi deI playoff dei Mondiali 2026 con l'Italia in tv e streaming
Il sorteggio dei playoff Mondiali 2026 sarà visibile in diretta tv, in chiaro per tutti su Rai Sport (in forma gratuita andrà in onda anche su Rai Play). Gli abbonati a Sky potranno vederlo su Sky Sport 24 e su Sky Go (per la trasmissione online dell'evento). In alternativa, sempre a pagamento, c'è la piattaforma di NOW.