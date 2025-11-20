Sorteggio Italia ai playoff dei Mondiali, orario e dove vederlo oggi in TV: l’avversaria degli Azzurri

Oggi l’Italia conoscerà il suo destino nei playoff per i Mondiali 2026: come funzionano i sorteggi, a che ora si terranno e dove sarà possibile seguirli in tv e streaming.

L'Italia conoscerà la sua avversaria per i playoff grazie ai sorteggi di oggi: il secondo posto nel girone di qualificazione vinto dalla Norvegia ha costretto gli Azzurri a passare per la terza volta consecutiva attraverso gli spareggi, con la speranza di ottenere un risultato diverso rispetto alle ultime due edizioni. Il primo ostacolo in semifinale sarà una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord e l'appuntamento è previsto per il 26 marzo 2026. I sorteggi per i playoff si terranno oggi alle 13:00 e saranno visibili su SkySport24 e anche in chiaro sulla Rai.

Italia ai playoff, la possibile avversaria: squadre e fasce

Agli spareggi la Nazionale arriva come testa di serie e nella semifinale eviterà di affrontare le squadre più forti, dunque Danimarca, Turchia e Ucraina. Le 16 partecipanti al sorteggio sono divise in quattro fasce ed essendo tra le più forti l'Italia pescherà la sua avversaria dalla quarta fascia. Potrà incontrare una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania o Macedonia del Nord. In caso di passaggio del turno e arrivo in finale se la vedrà con squadre provenienti dalle altre fasce, ossia Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia in seconda e Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo in terza.

A che ora c'è oggi il sorteggio dei Playoff dei Mondiali: l'orario

Il sorteggio degli spareggi deciderà il percorso che l'Italia dovrà affrontare per qualificarsi ai Mondiali 2026. La Nazionale conoscerà la sua sorte oggi alle 13:00, l'orario in cui comincerà la cerimonia e si darà il via alla proceduta: le urne decreteranno poi l'avversaria della squadra di Gattuso per la semifinale che si giocherà a marzo del prossimo anno. Si comincerà con il sorteggio degli spareggi intercontinentali per poi passare ai playoff della UEFA dove è inserita anche l'Italia.

Dove vedere il sorteggio degli spareggi oggi in tv e streaming

Sarà possibile seguire il sorteggio su SkySport24 per tutti gli abbonati alla piattaforma, ma sarà trasmesso in contemporanea anche in chiaro su Rai Sport. Inoltre sarà disponibile anche la diretta streaming con due alternative: a pagamento su SkyGo e Now e in forma gratuita sull'app o il sito di RaiPlay.

Sorteggi playoff Mondiali, criteri e regolamento

Al sorteggio partecipano 16 squadre, ossia le 12 nazionali che si sono piazzate al secondo posto nel girone di qualificazione e le 4 migliori vincitrici del proprio gruppo in Nations League. Sono divise in quattro fase e l'Italia è inserita tra le teste di serie: questo vuol dire che in semifinale può pescare soltanto squadre di quarta fascia. La procedura parte con l'estrazione delle squadre del primo gruppo, che vengono inserite nell’ordine nelle semifinali 1, 3, 5 e 7, poi quelle del secondo gruppo destinate invece alle semifinali 2, 4, 6 e 8. A queste verranno abbinate le squadre di terza fascia, mentre quelle presenti in quarta verranno accoppiate con le teste di serie.