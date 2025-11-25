Le fasce per il sorteggio dei Mondiali 2026 sono state decise e per l’Italia è un’altra batosta

La FIFA ha reso note le fasce per il sorteggio dei Mondiali 2026. L’Italia disputerà i playoff e se li supererà rischia di trovare un girone di ferro.

La FIFA si prepara al sorteggio dei Mondiali del 2026, in programma il prossimo 5 dicembre. C'era un dubbio grosso sul posizionamento nelle fasce delle squadre che usciranno vincitrici dai playoff. Cosa non da poco per l'Italia, che spera di superarli e qualificarsi finalmente per la Coppa del Mondo. Ebbene, la decisione presa non fa sorridere la Nazionale che se si qualificherà per i Mondiali rischia un girone durissimo. Anche se questo, al momento, non rappresenta il problema principale.

Le fasce per il sorteggio dei Mondiali 2026

Fascia 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania.

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, vincitrici dei playoff Europei A, B, C e D, vincitore dei torneo Play-Off FIFA 1, 2.

L'Italia se si qualifica sarà in ultima fascia

Dunque se la Nazionale riuscirà finalmente a giocare i Mondiali finirà in ogni caso nell'ultima fascia e potenzialmente potrebbe finire in un girone complicatissimo con una big come Spagna, Argentina o Francia, ma anche con squadre come Croazia o Marocco, in seconda fascia, terza e quarta nell'ultimo Mondiale, e la Norvegia, la più forte di quelle della terza fascia.

La FIFA stabilisce una grande novità per i Mondiali 2026 che favorisce le big

Per la prima volta nella storia la FIFA ha stabilito che le squadre più forti secondo il ranking (e cioè Spagna e Argentina) non si potranno incontrare fino alla finale, stessa cosa, a metà, per Francia e Inghilterra (3ª e 4ª). Queste quattro squadre potranno trovarsi solo in semifinale, ammesso che vincano il rispettivo girone. Inoltre, nonostante la minaccia del presidente Trump le sedi delle partite non cambieranno.