Infortunio Tonali, non c’è lesione: potrà essere convocato dall’Italia per i playoff Mondiali

L'Italia tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Sandro Tonali a pochi giorni dai playoff Mondiali: il centrocampista non ha subito alcuna lesione dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo durante l'ultima partita di Champions League contro il Barcellona. Il commissario tecnico Gattuso ha temuto il peggio ma alla fine la risonanza magnetica ha dato una notizia rassicurante che non mette in discussione la sua presenza. Per l'ex Milan si tratta solo di un edema che non compromette la convocazione e neanche la presenza in campo, dato che probabilmente giocherà anche in Premier League nel prossimo turno.

Come sta Tonali dopo l'infortunio

Il centrocampo dell'Italia è al sicuro per la partita contro l'Italia del Nord perché Tonali potrà rispondere alla convocazione di Gattuso per partecipare ai playoff e giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026. Come riportato da Sky la risonanza magnetica effettuata dopo Barcellona-Newcastle ha evidenziato soltanto un edema, escludendo quindi una possibile lesione che lo avrebbe costretto a qualche settimana di stop. Solo un grande spavento per il centrocampista che al Camp Nou era uscito al 55′ facendosi aiutare da un membro dello staff medico: si toccava con insistente l'interno coscia sinistro, temendo forse un infortunio più grave del previsto.

Il momento dell’infortunio di Tonali

Allarme rientrato per il giocatore che è tornato già a disposizione di Howe visto che non sente alcun dolore alla coscia. Sarà regolarmente in campo durante i playoff per i Mondiali, ma l'unica incognita resta la gestione da parte del Newcastle: nell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali affronteranno il Snderland e l'allenatore non ha ancora chiarito se schiererà Tonali titolare come sempre oppure se lo lascerà in panchina in via precauzionale facendo anche un favore alla Nazionale.